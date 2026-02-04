VIDEO! Imagini de pe șantierul Autostrăzii A7 Bacău – Pașcani, cu primul nod rutier turbion din România, construit de Umbrărescu

Noi imagini video de pe șantierul Autostrăzii A7 (Autostrada Moldovei) Bacău-Pașcani au fost publicate de Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași. În ciuda gerului (temperaturi de -8 grade), echipele lui Umbrărescu sunt mobilizate în șantier cu utilaje și autobasculante, pentru lucrări pretabile sezonului.

Imaginile au fost preluate pe 03 ferbuarie, din zona nodului turbion de la Pașcani – Sodomeni, la joncțiunea autostrăzilor A7 și A8, unde se lucrează la depozitele de materiale. Lucrări similare se înregistrează și în zona Trifești – Horia (județul Neamț), potrivit DRDP Iași.

Stadiul fizic raportat pe cele trei loturi ale secțiunii A7 Bacău – Pașcani este următorul: Lot 1: Săucești – Trifești – 42%; Lot 2: Trifești – Gherăești – 39%; Lot 3: Mircești – Pașcani – 41%.