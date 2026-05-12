Ziarul de Bacău

Ești aici: Acasă / Top Story / VIDEO Imagini de pe șantierul UMB Steel: lucrările de modernizare ale vechiului combinat Oțelul Roșu sunt în plină desfășurare

VIDEO Imagini de pe șantierul UMB Steel: lucrările de modernizare ale vechiului combinat Oțelul Roșu sunt în plină desfășurare

Lasă un comentariu

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google
Add as preferred source on Google

Lucrările de modernizare a vechiului combinat Oțelu Roșu sunt în plină desfășurare. Instalația de desprăfuire a fost demontată cu ajutorul unei macarale pe șenile Liebherr LR 1750, care poate ridica 750 de tone, echivalentul a peste 500 de mașini Logan dacă ar fi grupate, scrie Economica.net.

Foto: captură video Youtube – canalul „Natură și Infrastructură

Macaraua poate fi echipată cu un braț principal de până la 140 de m și poate demonta instalațiile de desprăfuire sau cuptoarele, care sunt piese monobloc, sudate și ruginite, care cântăresc zeci sau sute de tone.

Liebherr LR 1750 este atât de mare încât pentru a fi adusă pe șantier e nevoie de o întreagă flotă de camioane, de peste 30-40 de transporturi agabaritice și de o altă macara mai mică doar pentru a o asambla pe cea mare.

Dorinel Umbrărescu a cumpărat combinatul siderurgic Oțelul Roșu aflat în faliment. La începutul acestui an, Economica.net a relatat că România va avea, în premieră chiar și pentru Europa, cel mai nou laminor de produse lungi.

Citește continuarea AICI.

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google
Add as preferred source on Google

Reader Interactions

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *