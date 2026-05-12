VIDEO Imagini de pe șantierul UMB Steel: lucrările de modernizare ale vechiului combinat Oțelul Roșu sunt în plină desfășurare

Lucrările de modernizare a vechiului combinat Oțelu Roșu sunt în plină desfășurare. Instalația de desprăfuire a fost demontată cu ajutorul unei macarale pe șenile Liebherr LR 1750, care poate ridica 750 de tone, echivalentul a peste 500 de mașini Logan dacă ar fi grupate, scrie Economica.net.

Foto: captură video Youtube – canalul „Natură și Infrastructură”

Macaraua poate fi echipată cu un braț principal de până la 140 de m și poate demonta instalațiile de desprăfuire sau cuptoarele, care sunt piese monobloc, sudate și ruginite, care cântăresc zeci sau sute de tone.

Liebherr LR 1750 este atât de mare încât pentru a fi adusă pe șantier e nevoie de o întreagă flotă de camioane, de peste 30-40 de transporturi agabaritice și de o altă macara mai mică doar pentru a o asambla pe cea mare.

Dorinel Umbrărescu a cumpărat combinatul siderurgic Oțelul Roșu aflat în faliment. La începutul acestui an, Economica.net a relatat că România va avea, în premieră chiar și pentru Europa, cel mai nou laminor de produse lungi.

