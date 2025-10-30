Ziarul de Bacău

VIDEO: Noua Bibliotecă Județeană Bacău – 77% grad de execuție. Vezi cum arată șantierul!

Noua Bibliotecă Județeană Bacău se află la 77% grad de execuție, a anunțat Cristina Breahnă Pravăț, președinta Consiliului Județean.

Pe strada 9 Mai, clădirea fostului Complex Muzeal „Iulian Antonescu” trece printr-un amplu proces de modernizare, urmând să devină noua Biblioteca Județeană a Bacăului – „un proiect de suflet al echipei din Consiliul Județean Bacău”, a subliniat Breahnă – Pravăț.

Proiectul, finanțat prin PNRR – Valul Renovării, are o valoare totală de aproximativ 37 milioane de lei (finanțare europeană nerambursabilă și finanțare din bugetul CJ Bacău).

Noua bibliotecă va oferi spații moderne pentru lectură, studiu, organizare de evenimente culturale și spații tip cafenea de socializare, devenind un centru de educație și cultură adaptat nevoilor actuale.

