VIDEO – Se circulă neîntrerupt pe autostradă de la București la Adjud. Eurodeputatul Benea: Ne vedem la Răcăciuni la finalul lui martie şi în Bacău în mai!

De astăzi, se circulă neîntrerupt pe autostradă de la București la Adjud (A3 și A7), pe o distanță de aproximativ 250 km, a anunțat Sorin Grindeanu, fost ministru al Transporturilor și președinte al Camerei Deputaților.

Construcția Autostrăzii Moldovei A7 avansează constant, iar unirea prin infrastructură rutieră a Munteniei și Moldovei, regiuni istorice ale Românie a devenit realitate atât pentru români, cât și pentru investitori.

În prezent, se circulă pe 195 de km din totalul de 319 km dintre Ploiești și Pașcani.

Din 2026, românii vor circula pe toată Autostrada Moldovei (A7) între Ploiești și Pașcani (inclusiv VO Bacău), pe o distanță de 335 km.

Benea: Felicitări constructorului băcăuan UMB!

Eurodeputatul Dragoș Benea a amintit că, în urmă cu 3 ani, se semnau contractele de execuție. „Autostrada A7 se apropie cu paşi repezi de Bacău: în urmă cu 3 ani (decembrie 2022), la Palatul Administrativ, erau semnate contractele de execuție a lucrărilor pentru cele trei loturi aferente tronsonului de autostradă Bacău – Focşani”, a menționat europarlamentarul.

„De astăzi, circulăm pe autostradă de la Adjud până la Bucureşti, iar de anul viitor vom face acelaşi lucru chiar de la Bacău. Aşa că, ne vedem la Răcăciuni pe finalul lunii martie şi în municipiul Bacău până la sfârşitul lunii mai! Felicitări Sorin Grindeanu pentru mandatul eficient şi rodnic avut la Transporturi, în care Autostrada Moldovei a fost aşezată pe o traiectorie ireversibilă şi, de asemenea, felicitări constructorului băcăuan UMB, cel mai serios constructor român de drumuri!”, a adăugat liderul social-democrat băcăuan.