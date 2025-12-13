VIDEO! Tineri din Bacău, surprinși când încercau să spargă un easybox. Cei doi au fost reținuți!

Doi tineri, unul de 17 ani, iar celălalt de 20 de ani, au comandat produse electronice cu plata la easybox, de pe diferite site-uri. Apoi, cu măști pe față, ei au încercat să spargă sertarele locker-ului pentru a-și lua produsele, fără a le plăti.

În noaptea de 12 spre 13 decembrie, în jurul orei 02.00, cei doi tineri au fost surprinși în timp ce spargeau sertarele de la un easybox, pentru a lua telefoanele pe care le-au comandat.

În urma investigaţiilor desfăşurate de poliţiştii din cadrul Secției 1 Poliție Bacău, a fost stabilită identitatea celor doi tineri care sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la furt calificat.

Tinerii au fost prinși, imobilizați şi conduși la sediul Poliţiei, pentru continuarea cercetărilor. Ulterior, au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în Arestul I.P.J Bacău.