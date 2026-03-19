VIDEO UMB ar fi abandonat lucrările pe primul șantier deschis pe A8

Primul contract semnat în cadrul proiectului de construire a autostrăzii A8 se îndreaptă cu pași repezi de eșec. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat contractul de execuție în septembrie 2023 cu grupul de firme UMB, dar lucrările au început efectiv în februarie 2025, scrie apix.ro.

Imagini filmate recent pe traseul autostrăzii Leghin – Moțca (30 km) arată un șantier abandonat: ritmul lent al lucrărilor a dus la pierderea finanțării PNRR. În bugetul de stat pe anul 2026 există o alocare efectivă de 607 milioane de lei și angajamente de plată de până la 550 milioane de lei pentru acest segment, sume care acoperă necesarul de finanțare. Lucrările ar trebui finalizate în 2026, dar, după cum lesne se poate constata din clipul de mai jos, acest lucru nu este posibil.

Grupul UMB a început lucrările la primii kilometri din autostrada A8 Târgu Mureș – Iași – Ungheni pe data de 3 februarie 2025. Construirea celor 30 km între Leghin și Moțca costă 1,5 miliarde de lei. Capătul estic al sectorului montan al A8, așa cum mai este cunoscut acest segment, a beneficiat inițial de finanțare PNRR dar banii au fost pierduți: lucrările efective au început târziu în condițiile în care contractul era semnat încă din septembrie 2023. Investiția a suferit unele modificări în timpul reproiectării, dar acestea au fost minore, fără a justifica tergiversarea lucrărilor.

