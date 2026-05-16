VIDEO: Umbrărescu a terminat Autostrada A7, până la Răcăciuni: Când se va circula complet între Focșani și Bacău

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google

Secțiunea dintre Adjudu Vechi și Răcăciuni, parte din Autostrada A7 Focșani – Bacău, este gata de trafic, însă rămâne momentan în conservare. Planul autorităților este o deschidere în vara acestui an, odată cu finalizarea lotului vecin către Bacău. Pe aceste loturi lucrează firmele lui Dorinel Umbrărescu.

A fost finalizat tronsonul Adjudu Vechi – Răcăciuni

Lucrările la lotul 2, între Adjudu Vechi – Răcăciuni, au fost finalizate de către constructorul Dorinel Umbrărescu – UMB, informează asociația civică „Moldova Vrea Autostradă”. Asfaltul, marcajele și elementele de siguranță sunt pe poziții. Deși acest segment este gata, s-a decis inaugurarea simultană cu Lotul 3 Răcăciuni – municipiul Bacău.

Reprezentanții asociației au filmat integral cu drona stadiul lucrărilor între Adjudu Vechi (din municipiului Adjud, județul Vrancea) – Răcăciuni (județul Bacău).

„După ce la final de 2025 a avut loc darea în circulație a celor 50 de km de autostradă cuprinși între Focșani și Adjudu Vechi, speranțele tuturor au fost că jumătatea din lotul 2 cuprinsă între Adjudu Vechi și Răcăciuni va urma să fie inaugurată în această primăvară, singura dilemă rămânând dacă această deschidere se va face separat sau simultan cu lotul 3 Răcăciuni – Municipiul Bacău”, a precizat asociația Moldova Vrea Autostradă, pe Facebook. Cu toate acestea, deschiderea segmentului de autostradă nu a mai avut loc.

Când va avea loc deschiderea?

Reprezentanții ONG-ului susțin acum că segmentul Adjudu Vechi – Răcăciuni este gata și că se va inaugura simultan cu lotul Răcăciuni – municipiul Bacau în această vară.

„Astăzi, primul episod (…) cu tronsonul Adjudu Vechi – Răcăciuni, care este gata în proporție de aproape 99%, dar care va fi dat în circulație cel mai probabil în această vară, simultan cu lotul 3 Răcăciuni-Bacău. Estimarea noastră este că pe cele 2 loturi s-ar putea circula de la sfârșitul lunii iulie, dar autoritățile au anunțat recent public că acest lucru se va întâmpla în luna august”, potrivit sursei citate.

Astfel, marea deschidere va avea loc în această vară. În august 2026, se va putea circula neîntrerupt pe autostradă de la Focșani până la centura Bacăului.