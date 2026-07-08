VIDEO: Vizită neașteptată într-o gospodărie din Măgura. Un bursuc „politicos” a ajuns în adăpostul găinilor

Un bursuc ajuns într-o gospodărie din comuna Măgura, județul Bacău, le-a oferit proprietarilor o surpriză rară. Deși animalul a intrat chiar în adăpostul găinilor, totul s-a încheiat fără incidente, iar oamenii au ales să îl ajute să revină în habitatul său.

Reprezentanții Gărzii de Mediu Bacău au prezentat cazul pe Facebook și au explicat că animalul a fost observat plimbându-se liniștit printre păsări, fără să provoace distrugeri sau să manifeste un comportament agresiv.

„Un oaspete cu totul neobișnuit, dar extrem de politicos, a poposit în curtea unui cetățean din comuna Măgura! Deși te-ai aștepta ca o întâlnire între un bursuc (viezure) și un cârd de găini să se lase cu pene smulse, imaginile ne arată exact contrariul. Un exemplar extrem de liniștit și blând a fost găsit explorând, fără nicio intenție rea, adăpostul păsărilor din gospodărie”, au transmis reprezentanții instituției.

Specialiștii cred că bursucul a ajuns în curte după ce s-a speriat și a încercat să se ascundă, cel mai probabil fiind urmărit de câțiva câini fără stăpân.

Proprietarii nu au încercat să alunge animalul și nici nu i-au făcut vreun rău. Ei au așteptat ca bursucul să se calmeze, după care l-au prins cu grijă și l-au transportat înapoi în pădure.

„Acum, bursucul nostru se bucură din nou de liniște la el acasă, în siguranță, fără să fi lăsat vreo pagubă în urmă. Noi, cei de la Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Bacău, dorim să transmitem sincere felicitări acestor oameni cu suflet mare! Acesta este comportamentul pe care ne dorim să îl vedem de fiecare dată când un animal sălbatic, aflat în dificultate, rătăcit sau speriat, ajunge accidental în preajma comunităților noastre”, au mai transmis oficialii.