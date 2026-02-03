Viteza excesivă, sancționată pe drumurile din Bacău: 36 de permise reținute și peste 550 de amenzi aplicate

În perioada 26 ianuarie – 1 februarie 2026, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au acționat pe principalele artere rutiere din județ, conform Planului de acțiune ROADPOL – Speed, desfășurat la nivel european pentru reducerea riscului rutier.

Activitățile au avut ca obiectiv principal creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea accidentelor de circulație generate de viteza excesivă, una dintre principalele cauze ale producerii evenimentelor rutiere grave.

Pe parcursul acțiunilor, polițiștii au purtat discuții cu participanții la trafic opriți în cadrul controalelor, aducându-le la cunoștință riscurile și vulnerabilitățile generate de nerespectarea regimului legal de viteză, precum și consecințele asupra siguranței proprii și a celorlalți participanți la trafic.

În urma activităților desfășurate, polițiștii au aplicat 557 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea regimului legal de viteză, conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Totodată, au fost reținute, în vederea suspendării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, 36 de permise de conducere, pentru depășirea limitelor de viteză legale.

Inspectoratul de Poliție Județean Bacău reamintește conducătorilor auto că respectarea limitelor legale de viteză reprezintă o condiție esențială pentru siguranța rutieră și pentru prevenirea accidentelor de circulație.