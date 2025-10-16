Vivaldi cu chitară, operă, jazz, muzică albastră, arciliuto și flamenco, în festivalul CÂNTAREA CÂNTĂRILOR ce începe pe 22 octombrie în județul Bacău

La sfârșit de octombrie și început de noiembrie, în județul Bacău are loc festivalul itinerant de chitară intitulat CÂNTAREA CÂNTĂRILOR. Invitați internaționali, artiști care strălucesc pe scenele din București și muzicieni băcăuani aduc în fața publicului din județ un program intens și variat, cu 9 concerte în 3 orașe diferite, oferind o imagine completă a posibilităților expresive ale acestui instrument minunat, atât de popular de patru secole încoace.

Muzică de operă acompaniată la chitară, concerte de Vivaldi prezentate în formula de cvartet de coarde cu chitară, muzică albastră pentru chitară și percuții, duo de arciliuto – un strămoș al chitarei, jazz în formula voce și chitară și, bineînțeles, seri de flamenco, în care chitara nutrește întreaga tradiție muzicală a Spaniei – toate acestea vor face bucuria publicului între 22 octombrie și 2 noiembrie 2025, în prima sărbătoare a chitarei din Bacău. Și, pentru că intrarea la toate evenimentele este liberă, suntem siguri că nu veți vrea să ratați nimic, așa că iată calendarul complet al concertelor:

Festivalul debutează miercuri, 22 octombrie 2025, la Moinești, cu o seară de operă găzduită de Centrul Cultural Lira. Soprana Cristina Fieraru, una dintre cele mai apreciate voci de pe scena lirică tânără de la noi, oferă un recital cu cele mai frumoase arii, de la baroc la romanță și canțoneta napolitană, în acompaniament vibrant de chitară. În ziua următoare, joi, 23 octombrie 2025, publicul este așteptat la Biblioteca Municipală “Radu Rosetti” din Onești la o seară de muzică albastră, cu valsuri, tangouri, ritmuri braziliene, virtuozități flamenco și melopee romantice, cântate de chitara stârnită de pantamurile și percuțiile mânuite cu artă de Gabriel Bălașa.

Sâmbătă, 25 octombrie 2025, a treia seară a festivalului aduce la Centrul de Afaceri și Expoziții din Bacău o formulă muzicală în primă audiție absolută: cvartetul de coarde Consonanțe al Filarmonicii „Mihail Jora”, alcătuit din apreciații muzicieni Andrei Onofrei (vioara I), Ștefan Epuran (vioara II), Iulian Bolog (violă) și Alexandra Elefterescu Tăbăcaru (violoncel), se va afla pe scenă pentru prima dată împreună cu Maxim Belciug, carismaticul chitarist al Încântărilor, pentru a oferi un splendid concert cu program integral Vivaldi. Este o colaborare realizată special pentru acest festival, care pune în valoare potențialul fantastic al muzicienilor băcăuani în conjuncție cu puterea specială a chitarei de a aduce o lumină proaspătă în repertoriul clasic.

A patra seară a festivalului are loc tot în sala de concerte a Centrului de Afaceri și Expoziții din Bacău și programează duminică, 26 octombrie 2025, un recital de arciliuto susținut de Duo Iancu-Lobonț, o formație camerală alcătuită din Olivia Iancu-Lobonț și Claudiu Lobonț ce s-a remarcat în timp cântând, atât pe chitare, cât și pe instrumente de epocă, un repertoriu bogat care îmbină virtuozitatea cu plasticitatea și sensibilitatea.

CÂNTAREA CÂNTĂRILOR continuă cu două noi seri camerale: chitaristul Maxim Belciug și Cvartetul Consonanțe reiau concertul cu muzică de Vivaldi mai întâi la Onești, în ziua de luni, 27 octombrie 2025, și apoi la Moinești, miercuri, 29 octombrie, la Centrul Cultural Lira. Iar joi, 30 octombrie 2025, festivalul revine la Onești, la Biblioteca Municipală “Radu Rosetti”, unde publicul este invitat la o seară de jazz și rhythm & blues care propune o călătorie prin istoria fascinantă a muzicii secolului XX, în varianta atât de personală imaginată de interpreta Ruxandra Zamfir împreună cu chitaristul Sorin Romanescu.

Ultimele două seri ale festivalului aduc o fiesta în cel mai pur stil spaniol, cu un spectacol extraordinar de flamenco susţinut de cantaora Pilar Diaz Romero (Barcelona), acompaniată de el guitarrista Tiberiu Gogoanță. Spectacolul are loc mai întâi la Moinești, sâmbătă, 1 noiembrie 2025, pe scena Centrului Cultural Lira, și a doua zi, duminică, 2 noiembrie 2025, la Bacău, în sala de concerte a Centrului de Afaceri și Expoziții, și prilejuieşte o întâlnire în premieră cu universul fabulos al muzicii flamenco, specific sufletului spaniol. Vor fi două seri magice, cu pasiune transformată în ritm, frumuseţe, expresie, tehnică şi virtuozitate vocală şi instrumentală, oferite de doi artişti remarcabili, cu bogată activitate concertistică în Europa și America Latină.

CÂNTAREA CÂNTĂRILOR este primul festival de chitară ce are loc în județul Bacău și este organizat de către Asociația Lyra Kripto, în parteneriat cu Primăria Bacău, Centrul Cultural Lira din Moinești și Biblioteca Municipală “Radu Rosetti” din Onești. Proiectul este cofinanțat de Consiliul Județean Bacău prin Programul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu pentru anul 2025, conform Legii nr. 350/2005. Parteneri media locali: Acum TV, Moinești FM, Bacau.net, Moineșteanul.ro, Monitorul de Trotuș, onestionline.ro, unupetrotus.ro și Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea Activităţii de Salvamont Bacău turism-bacau.ro.

Toate concertele din cadrul festivalului CÂNTAREA CÂNTĂRILOR încep la ora 19:00, iar intrarea pentru public este liberă.