Viziteu propune Consiliului Local să renunțe la prejudiciul din dosarul „pavelelor”, unde Ciprian Piștea este trimis în judecată

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google

Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu propune modificarea hotărârii prin care Municipiul Bacău s-a constituit parte civilă în dosarul DNA privind plata unor pavele care nu ar fi fost montate în realitate. Mai exact, administrația locală susține acum oficial că „nu există niciun prejudiciu” în dosarul în care administratorul public Ciprian Piștea este principalul inculpat.

Dosarul DNA, care între timp a ajuns în intanță, vizează lucrări de pavaj și decontări din cadrul proiectului „Sistemul de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local și a deplasărilor cu bicicleta”. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a mai multor funcționari publici și reprezentanți ai unor societăți comerciale.

În ianuarie 2026, Consiliul Local aprobase constituirea Municipiului Bacău ca parte civilă în dosarul penal cu suma de 1.419.028,56 lei, plus dobânzi.

Acum însă, prin noul proiect inițiat de Viziteu, Primăria schimbă radical poziția oficială și cere modificarea acelei hotărâri, motivând că sumele au fost deja recuperate contractual, prin deduceri operate în cadrul certificatelor de plată.

„Potrivit documentelor prezentate, NU exista niciun prejudiciu, suma recuperată prin compensare valorică în cadrul contractului […] fiind mai mare decât suma invocată în adresa DNA”, se arată negru pe alb în nota Direcției Tehnice. Mai mult, aceeași concluzie este reluată obsesiv în mai multe documente anexate proiectului. Direcția Economică arată că „suma dedusă prin SL 17 și SL 27 în valoare totală cu TVA de 1.511.999,19 lei este mai mare decât suma menționată ca prejudiciu în adresa înaintată de DNA, care este în valoare de 1.419.028,56 lei”.

Pe baza acestor concluzii, noul proiect prevede ca Municipiul Bacău să renunțe practic la pretenția principală privind prejudiciul și să rămână parte civilă doar pentru dobânzile calculate la suma deja recuperată. Concret, articolul propus spune că „se ia act că suma de 1.419.028,56 lei […] s-a recuperat”.

În paralel, Primăria continuă însă să mențină ideea că există un litigiu privind dobânzile și își rezervă dreptul de a modifica ulterior pretențiile în instanță.

Documentele din proiect descriu și mecanismul prin care ar fi fost „recuperate” sumele. Potrivit Direcției Tehnice, în urma verificărilor s-a constatat că, în mai multe situații de lucrări, ar fi fost decontat pavaj nou, deși în teren ar fi fost folosit pavaj recuperat. Ulterior, în cadrul situației de lucrări nr. 17, au fost operate deduceri de aproximativ 1,48 milioane lei cu TVA. Iar prin alte corecții ulterioare, suma totală recuperată ar fi depășit 1,51 milioane lei.

Paradoxul este uriaș: aceeași administrație care, în ianuarie, valida oficial existența unui prejudiciu de peste 1,4 milioane lei și se constituia parte civilă în dosarul DNA, vine acum să spună că prejudiciul nu există și că banii ar fi fost deja recuperați prin mecanisme contractuale.

Mai mult, proiectul apare după ce Ciprian Piștea, prin avocat, a formulat plângere prealabilă împotriva hotărârii de Consiliu Local. Iar documentele interne invocate acum de Primărie au fost redactate exact în urma analizării acelei plângeri.

Astfel, administrația Viziteu ajunge într-o situație cel puțin delicată: pe de o parte, DNA susține existența unui prejudiciu într-un dosar penal aflat deja pe rolul Tribunalului Bacău, iar pe de altă parte, Primăria Bacău vine oficial și afirmă că „NU există niciun prejudiciu”.

Componența Consiliului Local Bacău este următoarea: 4 consilieri – USR, 4 – PNL, 4 – PSD, 3 – AUR (inclusiv viceprimarul Dragoș Ștefan), 3 – Partidul Verde, 2 – PMP, 2 – PER și 1 – Forța Dreptei. Dacă propunerea primarului Viziteu va fi votată, iar ulterior instanța va constata totuși o pagubă, banii recuperați de la Ciprian Piștea și ceilalți inculpați nu vor mai ajunge la bugetul local, ci la bugetul de stat. De aceea, consilierii locali pot răspunde pentru votul lor.

Facsimil: Proiectul de hotărâre este semnat de primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu