Vot controversat! Împrumutul de 179 de milioane de lei propus de primarul Viziteu a fost aprobat de Consiliul Local

Consiliul Local Bacău a votat, în ședința extraordinară de astăzi, împrumutul de 179 de milioane de lei propus de primarul Viziteu.

Foto arhivă: Consiliul Local Bacău

Propunerea primarului a trecut cu 12 voturi „pentru”. Cei care au votat în favoarea creditului au fost consilierii de la USR, PMP, Pro România și Alianța Social Umanistă (PPU-SL – PSD).

Unii consilieri ai opoziției au semnalat probleme la votul prin care a fost aprobat creditul. Procedura nu s-ar fi dus până la capăt, deoarece după cele 12 voturi favorabile necesare, nu s-au mai contabilizat abținerile și voturile contra. „În sală nu am fost 12, am fost 21. Procedura ar fi trebuit închisă conform Codului Administrativ”, a declarat consilierul Cristinel Manolache (PER), pentru Ziarul de Bacău.

Banii ce vor fi împrumutați de la bancă ar urma să fie folosiți în două direcții: circa 115,4 milioane de lei pentru proiectele care beneficiază de fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană și aproximativ 64,3 milioane de lei pentru obiectivele de investiții publice de interes local.

Costul împrumutului pe 10 ani calculat de municipalitate ar însemna dobânzile, care s-ar ridica la 16 milioane de lei pe an pentru creditul în lei, sau 9 milioane de lei pe an pentru cel în euro.