Zece incendii de vegetație au avut loc în județul Bacău, în doar 24 de ore

În ultimele 24 de ore, în județul Bacău, pompierii au intervenit în 70 de situații de urgență, printre care 17 au fost misiuni pentru stingerea incendiilor, 30 de misiuni de acordare a ajutorului medical de urgență și intervenția la 3 accidente rutiere din municipiul Bacău și comuna Plopana.

Foto arhivă

Pompierii militari au intervenit pentru stingerea a 10 incendii de vegetație uscată (din totalul de 17 incendii raportate în ultimele 24 ore) izbucnite în următoarele localități:

comuna Livezi, sat Orășa – au ars aproximativ 2.000 mp de vegetație uscată;

orașul Buhuși, strada Orbic – a ars vegetație uscată pe aproximativ 1 hectar;

comuna Lipova, sat Lipova – două incendii distincte, fiind afectate aproximativ 700 mp, respectiv 50 mp de vegetație uscată;

comuna Ștefan cel Mare, sat Bogdana – au ars plante furajere (un stog) și vegetație uscată pe aproximativ 400 mp;

comuna Plopana, sat Plopana – a ars vegetație uscată pe aproximativ 300 mp;

municipiul Moinești, cartier Văsăiești – a ars vegetație pe aproximativ 5.000 mp;

comuna Pârjol, sat Câmpeni – incendiul a afectat aproximativ 7 hectare de vegetație uscată și mărăciniș, precum și 3 hectare de fond forestier.

comuna Bârsănești, sat Brătești, unde flăcările s-au manifestat pe o suprafață de aproximativ 7 hectare, dintre care circa 2 hectare au afectat fond forestier.

municipiul Bacău, strada Calea Romanului, unde au ars resturi vegetale.

„Precizăm faptul că în conformitate cu HG 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, cu modificări și completări, art. 1, punctul 3, litera r) arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei. De asemenea, în conformitate cu prevederile articolului 96 alin. (3), Capitolul XV din O.U.G. nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului „încălcarea obligației proprietarilor și deținătorilor de terenuri, cu titlu sau fără titlu, de a nu arde și de a preveni arderea miriștilor, turbăriilor, litierelor pădurilor, stufulului, tufărișurilor sau vegetației ierboase constituie contravenție si se sancționează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei, pentru persoane fizice, și de la 50.000 lei la 100.000 lei, pentru persoane juridice”, transmite ISU Bacău.

Incendiu la o casă din Comănești

Un incendiu a izbucnit la o casă în orașul Comănești, ieri seară (11 martie, în jurul orei 17:00). Pompierii militari au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă pentru stingerea unui incendiu ce se manifesta la o gospodărie în orașul Comănești.

În urma incendiului au ars aproximativ 120 mp din acoperișul casei și bunuri dintr-o cameră. Din fericire nu au fost înregistrate victime.

Cauza probabilă a izbucnirii incendiului – coș de fum deteriorat.