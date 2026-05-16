Zeci de accidente provocate de pietoni, bicicliști și trotinetiști în județul Bacău, de la începutul anului

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google

Polițiștii băcăuani trag un semnal de alarmă cu privire la siguranța rutieră a pietonilor, bicicliștilor și conducătorilor de trotinete electrice, după ce, în primele cinci luni ale anului 2026, în județul Bacău au fost înregistrate zeci de accidente produse din cauza abaterilor comise de aceste categorii de participanți la trafic.

Potrivit datelor prezentate de Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, în perioada ianuarie – mai 2026 au avut loc:

12 accidente rutiere provocate de trotinetiști;

25 de accidente produse pe fondul abaterilor săvârșite de bicicliști;

31 de accidente cauzate de pietoni, dintre care trei s-au soldat cu decese.

Statisticile au fost prezentate în cadrul implementării Planului național de măsuri „Siguranță rutieră pentru pietoni și bicicliști în 2026”.

În paralel cu activitățile preventive, polițiștii rutieri au intensificat și controalele în trafic. Astfel, în perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2026, au fost organizate 487 de acțiuni pentru creșterea siguranței rutiere.

În urma verificărilor, oamenii legii au aplicat:

3.891 de sancțiuni contravenționale pietonilor;

3.551 de sancțiuni bicicliștilor;

18 sancțiuni conducătorilor de trotinete electrice.

Polițiștii le reamintesc pietonilor să traverseze doar prin locurile marcate și să evite folosirea telefoanelor mobile sau a căștilor audio în timpul traversării.

De asemenea, bicicliștii și conducătorii de trotinete sunt sfătuiți să circule pe pistele amenajate, să folosească sisteme de iluminare funcționale și să poarte echipamente reflectorizante pentru a fi cât mai vizibili în trafic.

Reprezentanții IPJ Bacău atrag atenția că, pe timpul deplasării pe drumurile publice, participanții la trafic au obligația de a avea asupra lor un act de identitate.

„Siguranța rutieră depinde, în primul rând, de responsabilitatea fiecăruia dintre noi”, transmit polițiștii băcăuani, care anunță că acțiunile de prevenire și control vor continua și în perioada următoare.