Zeci de kilograme de articole pirotehnice, confiscate de polițiștii băcăuani

Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Bacău au desfășurat, pe 01 octombrie, o acțiune pe linia verificării respectării legislației incidente articolelor pirotehnice.

Foto arhivă

În cadrul activităților, la punctul de lucru al unei societăți comerciale din municipiul Bacău, polițiștii au descoperit peste 2.600 de articole pirotehnice ce cântăreau aproximativ 50 de kg, în valoare totală de peste 3.000 de lei, depozitate fără autorizație valabilă.

Întreaga cantitate a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor, totodată fiind întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunii de comercializarea de către persoane fizice sau juridice neautorizate a articolelor pirotehnice din categoria F1.