Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene Române, sărbătorită la Baza 95 Aeriană Bacău

Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene Române, o sărbătoare care onorează atât eroismul aviatorilor de ieri, cât și profesionalismul celor de azi, se sărbătorește, în fiecare an, pe data de 20 iulie.
Cu această ocazie, Baza Aeriană 95 „Erou Căpitan Aviator Alexandru Şerbănescu” Bacău a organizat o ceremonie militară și religioasă – un moment de profund respect și recunoștință – în memoria eroilor aviatori.
Din cadrul manifestărilor dedicate acestei zile au făcut parte ,,Cupa 20 Iulie” și simpozionul cu titlul „Dialog între generații”.
„Am avut onoarea să avem în mijlocul nostru reprezentanți ai Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere și ai Fundației „Erou căpitan aviator Alexandru Șerbănescu”, filiala Bacău, parteneri de nădejde care ne susțin în promovarea valorilor și tradițiilor militare.
În cadrul ceremoniei, a fost evidențiată importanța efortului colectiv, acordându-se recompense personalului care, prin implicare și îndeplinirea exemplară a atribuțiilor, a contribuit direct la rezultatele de excepție ale unității noastre.
Le mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi în această zi și îi felicităm pe colegii care au fost evidențiați pentru munca lor!
Vă dorim cer senin și succes în toate misiunile! La mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfântului Proroc Ilie!
- Baza 95 Aeriană „Erou Căpitan Aviator Alexandru Şerbănescu” Bacău
Lasă un răspuns