Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene Române, sărbătorită la Baza 95 Aeriană Bacău

Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene Române, o sărbătoare care onorează atât eroismul aviatorilor de ieri, cât și profesionalismul celor de azi, se sărbătorește, în fiecare an, pe data de 20 iulie.

Cu această ocazie, Baza Aeriană 95 „Erou Căpitan Aviator Alexandru Şerbănescu” Bacău a organizat o ceremonie militară și religioasă – un moment de profund respect și recunoștință – în memoria eroilor aviatori.

Din cadrul manifestărilor dedicate acestei zile au făcut parte ,,Cupa 20 Iulie” și simpozionul cu titlul „Dialog între generații”.