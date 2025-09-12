Ziua Pompierilor din România, sărbătorită cu emoție și recunoștință de ISU Bacău

Astăzi, 13 septembrie, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” al județului Bacău a marcat Ziua Pompierilor din România, o zi cu profunde rezonanțe istorice, care aduce în prim-plan curajul, devotamentul și sacrificiul pompierilor români.

Manifestările dedicate acestei zile au debutat cu o ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori la mormântul eroului sg. maj. (p.m.) Constantin Maftei, pompier căzut la datorie, a cărui jertfă rămâne o pildă de curaj și dăruire pentru generațiile de astăzi și de mâine.

Ulterior, la Cercul Militar Bacău, s-a desfășurat un simpozion tematic, menit să reamintească semnificația zilei de 13 septembrie 1848 – ziua în care pompierii conduși de căpitanul Pavel Zăgănescu au scris o pagină glorioasă de istorie în Bătălia din Dealul Spirii, apărând idealurile Revoluției de la 1848 cu prețul vieții.

În cadrul simpozionului, au fost evocate atât faptele eroice ale înaintașilor, cât și sacrificiile pompierilor contemporani, care, zi de zi, își îndeplinesc misiunea de salvare a vieților și bunurilor semenilor.

La aceste momente solemne au fost alături de pompierii băcăuani reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne precum și ai autorităților și instituțiilor publice locale, care au dorit să transmită respectul și recunoștința lor față de toți eroii căzuți în slujba patriei.

Totodată, cu ocazia Zilei de 13 Septembrie, a fost acordată recunoașterea meritelor profesionale prin înaintarea în gradul următor, înaintea expirării stagiului minim în grad, pentru 2 ofițeri și 5 subofițeri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” al județului Bacău.

Prin organizarea acestor activități comemorative și prin evidențierea meritelor personalului, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” Bacău reafirmă angajamentul pompierilor militari de a rămâne permanent în sprijinul comunității și de a onora memoria eroilor care au făcut posibilă continuitatea acestei nobile misiuni.

Pompierii sunt mereu alături de comunitate – așa cum au fost ieri, în lupta pentru viață și siguranță, la fel vor fi și azi și în toate zilele ce vor urma. Curajul și dăruirea lor rămân un exemplu pentru toți cetățenii și pentru generațiile viitoare.

(sursa: comunicat de presă)