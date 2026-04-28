Ziua Porților Deschise la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

La Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în data de 29 aprilie 2026, în intervalul 10:00-14:00, Campus Mărășești, va avea loc evenimentul „Ziua Porţilor Deschise”, ediția a XIX-a.

Activitatea include standuri de prezentare a ofertei educaționale ale celor 5 facultăți, Facultatea de Inginerie, Facultatea de Litere, Facultatea de Științe, Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății, Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră, Societatea Antreprenorială Studențească, Liga studenților și Centrul Europe Direct.

Elevii invitați, împreună cu profesorii de la liceele din Bacău, vor avea posibilitatea de a interacţiona cu studenţii şi cadrele didactice universitare, vor lua parte la demonstrații, activități interactive și vizite în laboratoare. Scopul acestui proiect este diversificarea pârghiilor de colaborare și comunicare cu colegiile/liceele din regiunea N-E a Moldovei în vederea asigurării unui real proces de orientare/consiliere profesională.

Acţiunea se încadrează într-un proiect mai amplu, luna aprilie fiind declarată Luna Porţilor Deschise la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, când grupuri de elevi şi profesori vor avea ocazia să viziteze Universitatea şi să cunoască posibilitățile de formare din cadrul UBc.