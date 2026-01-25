700 de dolari pe uncie – noul record atins de aur

Prețul aurului a atins ieri, 3 mai, un nou maxim în cotația oficială a Băncii Naționale a României. Prețul gramului de metal galben a crescut cu 12.815 lei față de ziua precedentă și a ajuns la 595.048 de lei vechi (59,5048 de lei noi). Prețul aurului a ajuns la valori record și pe piața internațională din ultimii 25 de ani, la 700 de dolari pe uncie. Motivul – spun analiștii – îl reprezintă creșterea continuă a cotației petrolului și tensiunile politice din Orientul Mijlociu. Cotația aurului a crescut, în ultimul an, cu 54%, atingînd valoarea de 230 de dolari pentru o uncie. Inițial, prețul a coborît la 653 de dolari, dar a avansat la 665 de dolari, cea mai ridicată valoare din 1980 încoace. Cererea pentru aur a crescut și datorită scăderii dolarului în raport cu euro. Valoarea aurului a urcat cu 28 la sută din ianuarie 2006 și și-a dublat valoarea în ultimii trei ani. Prețul oficial stabilit zilnic de BNR nu este același cu pețul comercial al metalului galben, în magazinele de specialitate acesta fiind, de regulă, dar nu obligatoriu, mai mare. (Petru DONE)80 încoace. Cererea pentr

