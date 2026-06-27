A evadat din arestul la domiciliu, dar a fost prins de doi jandarmi aflați în timpul liber

În această după-amiază, în jurul orei 13:00, vigilența a doi jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău a condus la prinderea unei persoane care se sustrăgea măsurii arestului la domiciliu.

Deși se aflau în timpul liber într-un centru comercial din municipiul Bacău, cei doi jandarmi au observat o persoană al cărei comportament le-a trezit suspiciuni. Acționând cu profesionalism, aceștia s-au apropiat de ea, iar în urma discuțiilor purtate, au realizat că individul este chiar persoana semnalată recent ca fiind evadată din arestul la domiciliu.

Jandarmii și-au declinat calitatea, au legitimat persoana în cauză și au solicitat imediat sprijinul echipei de intervenție. În scurt timp, aceasta a fost condusă la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău și predată polițiștilor pentru continuarea cercetărilor și dispunerea măsurilor legale care se impun.