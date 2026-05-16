Ziarul de Bacău

Ești aici: Acasă / Top Story / A murit Dumitru Lecca, președinte de onoare PNL Bacău. Portretul descendentului unei familii de boieri, militari de carieră, politicieni și diplomați 

A murit Dumitru Lecca, președinte de onoare PNL Bacău. Portretul descendentului unei familii de boieri, militari de carieră, politicieni și diplomați 

Lasă un comentariu

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google
Add as preferred source on Google

Dumitru Lecca, fost antrenor al echipei naționale de baschet și președinte de onoare al PNL Bacău, a murit la vârsta de 90 de ani. Ziarul de Bacău i-a dedicat de-a lungul timpului mai multe articole omagiale.

Baschetul românesc este mai sărac de astăzi! Dumitru Lecca, unul dintre cei mai respectaţi antrenori şi oameni de baschet ai României, a încetat din viaţă, lăsând în urmă o moştenire impresionantă construită în zeci de ani dedicaţi sportului cu mingea la coş”, anunţă FRB.

Antrenor emerit, fost conducător al echipelor naţionale de juniori, tineret şi seniori, Dumitru Lecca şi-a legat numele de formaţii importante precum Academia Militară şi Steaua, contribuind decisiv la dezvoltarea mai multor generaţii de jucători şi antrenori.

Născut în 1936, Dumitru Lecca nu a fost doar un om al sportului, ci şi o personalitate aparte, cu o poveste de viaţă impresionantă.

Descendent al unei vechi familii boiereşti, a traversat anii dificili ai regimului comunist, fiind inclusiv deţinut politic în tinereţe. Cu toate acestea, şi-a găsit refugiul şi împlinirea în baschet, sportul pe care l-a slujit cu pasiune întreaga viaţă.

În 2024, Dumitru Lecca îşi lansa volumul autobiografic „Vis împlinit”, în care rememora momentele marcante ale unei cariere de peste o jumătate de secol dedicate baschetului românesc.

Prin eleganţă, cultură, demnitate şi dragostea pentru sport, Dumitru Lecca a reprezentat un model pentru întreaga comunitate baschetbalistică. Federaţia Română de Baschet transmite sincere condoleanţe familiei, apropiaţilor şi tuturor celor care l-au cunoscut şi apreciat„, este mesajul forului naţional.

Cine a fost Dumitru Lecca?

Familia Lecca a deținut înainte de venirea la putere a comuniștilor o avere care îi dădea dreptul, alături de alte două – trei familii din județ, să se considere moștenitoare a județului Bacău. De altfel, acest lucru a fost recunoscut public chiar de Nicolae Iorga, cel care la moartea bunicului lui Dumitru Lecca, Iuniu, avea să scrie: „S-a stins din viață Iuniu Lecca, dintr-una din acele familii care stăpîneau ereditar un județ întreg”.

Cartierul general al familiei a fost stabilit la Radomirești, în comuna Letea Veche, acolo unde mai există încă, într-o relativă stare de bine, conacul Lecca. Cel care a dat importanță acestui domeniu, unde mai deținea încă vreo 300 de hectare de moșie, a fost acel Iuniu Lecca, la care făcea referire Iorga. 

Citește articolele despre Dumtru Lecca, integral, AICI și AICI!

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google
Add as preferred source on Google

Reader Interactions

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *