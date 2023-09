A prins culoare peretele-pereche al ONG-urilor băcăuane

Odată cu începerea anului școlar, comunitatea băcăuană a avut parte de o lecție de Educație Civică inedită. În sala de clasă aranjată în curtea Colegiului Economic „Ion Ghica” din Bacău, s-au așezat în bănci membri ai ONG-urilor locale, reprezentanți ai autorităților și antreprenori.

În loc de scrisul desfășurat pe o tablă, planul lecției a fost pictura murală “ONGoing Movement”, o temă dedicată reprezentării societății civile băcăuane. Realizată în cadrul proiectului ONG Bacău – Zoom In / Zoom Out, implementat de Asociația Romanian Youth Movement for Democracy, în parteneriat cu Fundația Comunitară Bacău, pictura se dorește a fi un simbol al mediului ONG, a celor care susțin și investesc în comunitate, de la voluntari, antreprenori și instituții.

Cei prezenți la Ora de Civică au luat cuvântul pentru a descrie modul în care toate aceste sectoare lucrează împreună, impactul pe care munca ONG-urilor o are în societatea băcăuană și interdependența care aduce rezultate.

Pictura, realizată de ZIDART – Street Art Festival, are un concept dezvoltat printr-un proces colaborativ în cadrul evenimentului “8 Hours overtime”, în care dialogul dintre membrii societății civile a generat ideile pe care artistul vizual Silviu Berdilă le-a reprezentant prin simboluri și culori.

Din băncile lor, răspunzând pe rând la lecția deschisă, participanții au avut parte și de un “test-fulger”, iar răspunsurile au surprins și în scris strânsa colaborare care trebuie să existe între mediul ONG, instituții și mediul antreprenorial.

Pictura se află pe perete Colegiului Economic “Ion Ghica” din municipiul Bacă, iar la crearea ei, pe lângă artistul desemnat au participat și reprezentanți ai ONG-urilor băcăuane. Lucrarea a fost definitivată prin adăugarea cuvintelor “cheie” lăsate de cei prezenți la Ora de Civică ca reprezentative pentru tinerii și societatea băcăuană.

În această toamnă, cele două organizații partenere vor organiza în cadrul aceluiași proiect activități care să sprijine organizațiile nonguvernamentale în promovarea rezultatelor și a impactului muncii lor în comunitate. Astfel, organizațiile din județul Bacău vor beneficia de un program de branding, întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri, formare în domeniul comunicării, de vizibilitate prin acțiunile online și offline și de promovare prin intermediul platformei de prezentare a organizațiilor băcăuane www.ongbacau.ro.

Evenimentul “Ora de Civică” și pictura “ONGoing Movement” sunt realizate în cadrul proiectului ONG Bacau – Zoom In /Zoom Out, derulat de Asociația Romanian Youth Movement for Democracy în parteneriat cu Fundatia Comunitara Bacau, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund – Romania, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Despre organizațiile partenere

Asociația RYMD a dezvoltat încă din anul 2014 Coaliția pentru Bacău, ce își propunea să fie vocea comună a sectorului non-guvernamental de la nivelul județului, un mijloc de promovare și un cadru de susținere reciprocă între organizații. În cadrul acestei coaliții au fost desfășurate în special întalniri de networking între organizații și demersuri de advocacy pentru modificarea aplicării legii 350/2005 privind finanțările nerambursabile acordate la nivel local pentru ONG-uri. Ulterior, RYMD a dezvoltat o platformă de promovare a ong-urilor din județ, beestrong.ro, prin care organizațiile își promovau activitățile și identificau voluntari. RYMD a realizat și raportul de cercetare Puterea ONG în Bacău și Catalogul ONG urilor din județul Bacău, reflectând diversitatea și importanța organizațiilor active la nivelul județului.

Fundația Comunitară Bacău este un catalizator de organizații recunoscut la nivel local și care, în ultimii nouă ani a desfășurat numeroase programe, campanii și evenimente de networking, formare și conectare a ONG-urilor băcăuane cu actori externi, în special cu mediul de afaceri și cel public, precum Swimathon, Semimaraton sau 8 hours overtime.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).

Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.