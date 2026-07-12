UPDATE! Accident grav pe strada Milcov! Intervenție SMURD după ce o femeie a fost lovită pe trecerea de pietoni

foto – Tiberiu Chiriac (facebook)

Un accident grav a avut loc astăzi pe strada Milcov. O femeie a fost acroșată de un autoturism pe trecerea de pietoni.

La fața locului a fost alocat un echipaj SMURD, care a acordat primul ajutor medical unei femei în vârstă de aproximativ 74 de ani, conștientă. Ulterior, aceasta a fost transportată la spital pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate, au transmis reprezentanții ISU Bacău.

UPDATE: Conform IPJ Bacău, un bărbat de 66 de ani, din municipiul Bacău, în timp ce conducea un autoturism pe strada Milcov, din municipiu, a surprins și accidentat o femeie de 74 de ani, care era angajată în traversarea regulamentară a străzii.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

