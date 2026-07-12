UPDATE! Accident grav pe strada Milcov! Intervenție SMURD după ce o femeie a fost lovită pe trecerea de pietoni

Un accident grav a avut loc astăzi pe strada Milcov. O femeie a fost acroșată de un autoturism pe trecerea de pietoni.
La fața locului a fost alocat un echipaj SMURD, care a acordat primul ajutor medical unei femei în vârstă de aproximativ 74 de ani, conștientă. Ulterior, aceasta a fost transportată la spital pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate, au transmis reprezentanții ISU Bacău.
UPDATE: Conform IPJ Bacău, un bărbat de 66 de ani, din municipiul Bacău, în timp ce conducea un autoturism pe strada Milcov, din municipiu, a surprins și accidentat o femeie de 74 de ani, care era angajată în traversarea regulamentară a străzii.
Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.
Comentarii
Gica a zis
Nu ma mira aceste evenimente neplacute avand in vedere cum se circula in Bacau. Nu se acorda prioritate la trecerile de pietoni, se trece pe rosu, cei cu trotinete electrice circula haotic etc. Am o intrebare: Politia Locala, Politia Rutiera unde sunt? N-am vazut picior de politist pe strada de luni de zile. Or fi, poate, sub acoperire…