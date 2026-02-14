Accident pe DN 11A, la Podu Turcului: doi cetățeni străini salvați dintr-un autoturism răsturnat

Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Podu Turcului au intervenit rapid, la data de 13 februarie, pentru salvarea a două persoane rămase blocate într-un autoturism implicat într-un accident rutier produs pe DN 11A, în comuna Podu Turcului.

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, un bărbat de 40 de ani, aflat la volanul unui autoturism, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare, mașina părăsind partea carosabilă și răsturnându-se. Atât șoferul, cât și pasagera sa, o femeie de 67 de ani, cetățeni străini aflați în tranzit prin România, au rămas încarcerați și în stare de șoc.

La fața locului au ajuns de urgență polițiștii, un echipaj al Inspectoratul pentru Situații de Urgență, un echipaj SMURD și mai mulți trecători, reușindu-se extragerea în siguranță a victimelor din autoturism.

Cele două persoane au fost evaluate medical la fața locului, nefiind necesar transportul la spital. Din cauza temperaturilor scăzute și a condițiilor meteo nefavorabile, acestea au fost conduse temporar la sediul poliției până la reluarea călătoriei. Ulterior, polițiștii au recuperat bagajele din autoturismul avariat și le-au predat proprietarilor.

Polițiștii reamintesc conducătorilor auto să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze distanța de siguranță în mers, să folosească luminile corespunzător și să evite manevrele bruște pe carosabil umed sau acoperit cu polei, precum și să se informeze înainte de plecare despre starea drumurilor și condițiile meteo.