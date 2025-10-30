Accident rutier în Măgura! O mașină s-a răsturnat pe carosabil, după ce a lovit un cap de pod

În această seara, pompierii băcăuani au intervenit la un accident rutier în comuna Măgura, sat Măgura.

La locul indicat s-a deplasat o autospecială de stingere cu apă si spuma, o autospecială hidroperforare, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD.

Ajunși la fața locului, s-a constatat faptul că un autoturism a lovit un cap de pod. În urma accidentului a rezultat o victimă conștientă, transportată la UPU Bacău de către ambulanța SMURD.

A fost asigurata zona cu măsuri PSI.