Acțiune rutieră de amploare pe DN 15: zeci de sancțiuni aplicate de polițiștii băcăuani

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au desfășurat, pe 15 februarie, o acțiune în sistem RELEU pe DN 15, în colaborare cu polițiști din județele Neamț, Harghita, Mureș și Cluj, pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Potrivit statisticilor, doar în 2025, 12 oameni au murit în accidente petrecute pe acest drum.

Activitățile au avut ca obiectiv reducerea numărului de accidente grave și creșterea gradului de siguranță în trafic, prin depistarea și sancționarea conducătorilor auto care nu respectă regulile de circulație.

În urma controalelor, doar în județul Bacău, polițiștii au aplicat 83 de sancțiuni contravenționale. Dintre acestea, 31 au fost pentru depășirea limitei legale de viteză, 18 pentru neportul centurii de siguranță, iar 34 pentru alte abateri la regimul rutier. Totodată, oamenii legii au reținut un permis de conducere pentru depășirea vitezei legale, au retras două certificate de înmatriculare și un set de plăcuțe cu numere de înmatriculare. În cadrul acțiunii, au fost efectuate și 33 de testări cu aparatele din dotare.

Pe lângă măsurile sancționatorii, polițiștii au desfășurat și activități de informare, distribuind participanților la trafic 60 de materiale cu caracter preventiv.

Reprezentanții IPJ Bacău au anunțat că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, în scopul creșterii siguranței rutiere pe drumurile din județ.