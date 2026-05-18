Adolescenți din Hemeiuș, cercetați penal pentru conducere fără permis

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google

Doi adolescenți din Hemeiuș sunt cercetați penal, după ce au fost prinși conducând o mașină prin municipiul Bacău, deși nu aveau permis de conducere.

Pe data de 15 mai, în jurul orei 07:30, o patrulă de poliție din cadrul Secției 2 Poliție Bacău a depistat în trafic, pe strada Ștefan cel Mare din localitate, un tânăr de 16 ani, din comuna Hemeiuș în timp ce conducea un autoturism. În urma verificărilor efectuate, agenții de poliție au constatat faptul că și pasagerul de 17 ani ar fi condus anterior autovehiculul și l-ar fi încredințat apoi prietenului său, deși știa că nu posedă permis de conducere.

Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal cu privire la comiterea infracţiunilor de conducerea unui autovehicul fără a poseda permis de conducere şi încredinţarea unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane care nu deţine permis de conducere.