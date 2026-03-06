Aerostar, Croco și Agricola, în topul profiturilor din Bacău, alături de frații Pavăl și Umbrărescu

Compania de aeronautică și apărare Aerostar, producătorul de biscuți Croco și producătorul de carne de pui Agricola sunt în topul companiilor cu cel mai mare profit net din județul Bacău în 2024, alături de firmele controlate de frații Pavăl și de familia Umbrărescu, potrivit termene.ro.

Pavăl Holding, entitatea prin care frații Dragoș și Adrian Pavăl controlează Dedeman și alte afaceri, este pe primul loc, cu un profit net de 1,65 mil. lei în 2024, în scădere cu 29% față de anul anterior. Pe locul doi se află retailerul de bricolaj Dedeman, cu un profit net de 1,64 mld. lei în 2024, în creștere cu 6% față de anul anterior, la o cifră de afaceri de 12,3 mld. lei, în creștere cu 6%.

Pe locurile 3 și 4 se află companiile familiei Umbrărescu, Tehnostrade, cu un profit net de 417,4 mil. lei, în creștere cu 20%, la o cifră de afaceri de 4,4 mld. lei, în creștere cu 54% și SA&PE Construct cu un profit net de 229,1 mil. lei în 2024, în creștere cu 237% comparativ cu anul anterior, la o cifră de afaceri de peste 5 mld. lei, în creștere cu 77%.

Ilustrație: Topul firmelor jud. Bacău 2024. Sursa: termene.ro

Pe locul 5 se regăsește Aerostar, cu un profit net de 95,7 mil. lei în 2024, în creștere cu 2% față de anul anterior, la o cifră de afaceri de 584 mil. lei, în creștere cu 15%.

Locul 6 este ocupat de producătorul de biscuiți Croco, cu un profit net de 85,4 mil. lei în 2024, în creștere cu 5% față de anul anterior, la o cifră de afaceri de 279,5 mil. lei, în creștere cu 5%.

Agricola International ocupă locul al 7-lea, cu un profit net de 84,2 mil. lei în 2024, în creștere cu 30% față de anul anterior, la o cifră de afaceri de 806,6 mil. lei, în creștere cu 4%.

Pe locurile 8 și 9 se află alte două companii deținute de Umbărescu, respectiv Spedition UMB, cu un profit net de 81,8 mil. lei în 2024, în creștere cu 65%, la o cifră de afaceri de 5 mld. lei, în creștere cu 59%, și UMB Trading Co., cu un profit net de 59,8 mil. lei în 2024, în creștere cu 14% față de anul anterior, la o cifră de afaceri de 477,3 mil. lei, în creștere cu 5%.

Locul 10 este ocupat de producătorul de plasă sudată Intertranscom Impex, cu un profit net de 46,6 mil. lei în 2024, în creștere cu 29% față de anul anterior, la o cifră de afaceri de 1,5 mld. lei, în creștere cu 20%.