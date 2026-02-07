Agricola Bacău și Dedeman, în topul brandurilor autohtone prezente în mintea consumatorilor din România

Dedeman și Agricola Bacău se află în top 50 de branduri românești în anul 2026, după prezența în mintea oamenilor (notorietate neasistată).

Datele fac parte din două studii Frappe Digital, efectuate în iulie 2023 și ianuarie 2026 pe eșantioane de 1118, respectiv 1072 persoane, reprezentative pentru populația cu vârste între 18 și 65 de ani din mediul urban din România, scrie mariussescu.ro.

„Brandurile românești din top sunt ordonate după prezența în mintea oamenilor – notorietate neasistată. Respondenții au enumerat brandurile românești la care se gândeau și asta cred că e mai relevant pentru public decât un top făcut pentru a acorda niște premii la un eveniment”, potrivit sursei citate.

Jumătate dintre brandurile aflate în top 10 sunt branduri lansate după 1990, respectiv Napolact (locul 3), Banca Transilvania (locul 4), Covalact (locul 5), Dedeman (locul 6), Dorna (locul 7).

Tabel „Prezența mărcilor românești în mintea consumatorului”

Agricola Bacău se află pe lista brandurilor care „au spart gheața” și au intrat în Top 50, alături de Jidvei, Aqua Carpatica, Marelbo, Lăptăria cu caimac, Aro, Altex, Cârnați Pleșcoi, Antibiotice.

În schimb, 9 mărci au ieșit din top anul acesta: Tarom, Bucegi, Eugenia, Azuga, Musette, Zarea, Ciuc, Caroli și Ardealul.