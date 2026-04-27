Alarmă la Podul Șerbănești. Salvatorii, puși pe jar de un apel la 112

Salvatorii de la ISU Bacău, împreună cu cei de la Serviciul de Ambulanță Județean, au intervenit în urmă cu câteva momente în zona Podului Șerbănești, la canalul de fugă, din municipiul Bacău. Ei au fost anunțați prin serviciul 112 despre un posibil gest sinucigaș. La fața locului, au ajuns și echipaje de poliție.

Potrivit apelului la 112, o persoană ar fi încercat să se arunce în râul Bistrița. Gestul sinucigaș ar fi fost motivat de o decepție în dragoste.

În cele din urmă, s-a dovedit că alarma a fost falsă, iar instituțiile statului au fost alarmate degeaba.