ALERTĂ! Cod Galben și Cod Portocaliu de inundații în județul Bacău. Sunt vizate Trotușul, Bistrița și Bârladul

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Județul Bacău se află sub avertizări hidrologice Cod Galben și Cod Portocaliu, începând de joi, 11 iunie 2026, pe fondul ploilor prognozate. Administrația Bazinală de Apă Siret anunță că sunt posibile creșteri importante de debite și niveluri, viituri rapide pe râurile mici și scurgeri de pe versanți, torenți și pâraie.

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Potrivit instituției, Codul Galben este valabil în intervalul 11 iunie, ora 12:00 – 12 iunie, ora 24:00, iar Codul Portocaliu în intervalul 11 iunie, ora 14:00 – 12 iunie, ora 12:00.

În județul Bacău sunt vizate în principal bazinele hidrografice Trotuș, Bistrița și Bârlad. Pe fondul precipitațiilor anunțate, se pot produce creșteri rapide ale debitelor și nivelurilor pe cursurile de apă, inclusiv viituri pe râurile mici și pe afluenții acestora.

Administrația Bazinală de Apă Siret precizează că fenomenele periculoase se pot manifesta și pe afluenți de ordin inferior, precum și pe cursuri de apă necadastrate din zonele vizate. În zonele expuse există risc de depășire a cotelor de apărare și de producere a unor inundații locale.

„Administrația Bazinală de Apă Siret și Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău monitorizează permanent evoluția situației hidrologice și sunt pregătite să intervină operativ, în funcție de evoluția fenomenelor”, au transmis reprezentanții instituției.

Autoritățile recomandă populației să evite activitățile în apropierea cursurilor de apă și să respecte indicațiile autorităților locale și ale structurilor pentru situații de urgență