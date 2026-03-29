Alertă într-un autobuz din Bacău: jandarmii au depistat un bărbat cu obiecte periculoase

Un bărbat în vârstă de aproximativ 27 de ani a fost depistat de jandarmi, sâmbătă, 28 martie 2026, având asupra sa obiecte periculoase, în timpul unei acțiuni de prevenire și combatere a faptelor antisociale în mijloacele de transport în comun.

Intervenția a avut loc în cursul după-amiezii, într-un autobuz care circula pe traseul dintre stațiile Orizont și Narcisa. Potrivit reprezentanților Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, tânărul a atras atenția echipajului prin comportamentul său suspect.

În urma interceptării și a controlului corporal, precum și al bagajelor, jandarmii au descoperit asupra acestuia, într-o borsetă, un spray iritant-lacrimogen și un cuțit de mici dimensiuni.

Bărbatul a fost condus la sediul unității pentru întocmirea documentelor necesare sesizării organelor de urmărire penală, conform prevederilor legale în vigoare.

Reprezentanții Jandarmeriei reamintesc cetățenilor importanța respectării legislației privind portul și folosirea obiectelor periculoase și subliniază că vor continua acțiunile pentru menținerea siguranței publice.