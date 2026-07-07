Amendă de 115.000 de lei pentru Primăria Gârleni, după ce Garda de Mediu a găsit deșeuri și urme de incendieri pe un teren public

Primăria comunei Gârleni a fost amendată cu 115.000 de lei de Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Bacău, în urma unui control efectuat pe un teren din domeniul public situat în spatele gării. Comisarii au descoperit deșeuri din construcții, deșeuri vegetale amestecate cu gunoi menajer, materiale cu azbest și mai multe vetre de incendiere a deșeurilor.

Potrivit Gărzii de Mediu Bacău, verificarea a fost una neplanificată și a vizat un teren aflat pe raza comunei Gârleni.

În urma controlului, inspectorii au identificat aproximativ 13 metri cubi de deșeuri provenite din demolări, în principal betoane și pământ, precum și circa 40 de metri cubi de deșeuri vegetale depozitate împreună cu deșeuri municipale voluminoase.

De asemenea, pe amplasament au fost găsiți aproximativ 0,7 metri cubi de deșeuri periculoase, reprezentate de materiale de construcții care conțin azbest. Totodată, comisarii au identificat patru vetre distincte unde au fost incendiate diferite tipuri de deșeuri.

De ce a fost atât de mare amenda

Sancțiunea totală aplicată este de 115.000 de lei. Din această sumă, 100.000 de lei reprezintă amenda pentru neîndeplinirea măsurilor dispuse în urma unui control anterior. Garda de Mediu susține că administrația locală fusese avertizată și obligată să ecologizeze zona, însă măsurile nu au fost puse în aplicare.

Alți 15.000 de lei au fost aplicați pentru poluarea aerului, ca urmare a arderilor ilegale de deșeuri constatate în timpul controlului.

Conform legislației, instituția sancționată poate achita, în termen de cel mult 15 zile, jumătate din minimul amenzilor prevăzute de lege, respectiv 27.500 de lei.

Noi măsuri dispuse de Garda de Mediu

Pe lângă sancțiunea contravențională, comisarii au impus Primăriei Gârleni noi măsuri cu termene de realizare. Acestea vizează ecologizarea completă a terenului, interzicerea depozitării și arderii deșeurilor în zonă, precum și predarea tuturor deșeurilor către operatori autorizați.

Garda de Mediu atrage atenția că materialele care conțin azbest sunt încadrate ca deșeuri periculoase și trebuie gestionate exclusiv de firme autorizate, deoarece pot reprezenta un risc pentru sănătate.

Instituția reamintește, de asemenea, că incendierea deșeurilor este interzisă prin lege, iar fumul rezultat conține substanțe toxice care afectează calitatea aerului.