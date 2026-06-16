Amendă de 5.000 de lei după ce 11 tomberoane din Letea Veche au fost abandonate la o rampă de gunoi din Bacău

Polițiștii locali din Bacău au identificat 11 tomberoane aduse din comuna Letea Veche și abandonate la rampa de gunoi menajer de pe strada Ana Ipătescu. În urma verificărilor, autoritățile au constatat că deșeurile au fost depozitate neselectiv, cu încălcarea prevederilor legale privind gestionarea și colectarea acestora.

Pentru fapta constatată, persoanele responsabile au fost sancționate contravențional cu o amendă în valoare de 5.000 de lei.

Reprezentanții Primăriei Bacău atrag atenția că abandonarea deșeurilor și nerespectarea regulilor de colectare selectivă au efecte negative atât asupra aspectului orașului, cât și asupra mediului înconjurător și a bugetului local.

Autoritățile locale anunță că vor continua acțiunile de monitorizare și control în zonele vulnerabile, iar persoanele care încalcă legislația privind gestionarea deșeurilor vor fi sancționate de fiecare dată când sunt depistate.

Primăria face apel la cetățeni să respecte regulile de colectare selectivă și să utilizeze corespunzător infrastructura destinată depozitării deșeurilor.