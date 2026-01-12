Amenzi de circa 250.000 lei, date în weekend de polițiști! Peste 60 de șoferi au rămas fără permise de conducere

Weekendul care tocmai a trecut (09-11 ianuarie 2026) a fost unul intens pentru polițiștii băcăuani, care au intervenit la peste 160 de evenimente, majoritatea semnalate prin 112, și au dat aproximativ 550 de amenzi.

Foto arhivă

Pe principalele artere de drum din județ, au fost instituite filtre și organizate acțiuni punctuale, sub coordonarea Direcției Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. Pentru abaterile de la normele legislative, polițiștii au aplicat 548 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a acestora depășind 247.000 de lei.

În plus, au fost scoși din trafic, reprezentând un potențial pericol pentru ceilalți participanți, 63 de conducători auto. Acestora le-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule pe o perioadă limitată de timp, conform legii.

De asemenea, au fost oprite din a circula pe drumurile publice 29 de autovehicule care nu prezentau siguranță în trafic. Astfel, certificatele de înmatriculare ale acestor autovehicule au fost retrase până la remedierea problemelor constatate.

Mai mult, pe parcursul zilei de ieri, 11 ianuarie, în intervalul orar 13:00-17:00, polițiștii Serviciului Rutier au acționat cu aparatele radar pe DN 15, pentru prevenirea producerii unor accidente rutiere pe fondul vitezei excesive.

În cele patru ore de acțiune, polițiștii au aplicat 97 de sancțiuni contravenționale. În plus, au reținut 4 permise de conducere, unul pentru încălcarea limitei legale de viteză și altele 3 pentru depășiri neregulamentare.

Unul dintre cei sancționați este un tânăr de 19 ani, care a fost înregistrat de aparatul radar, în localitatea Racova, conducând cu viteza de 125 de km/h, pe un sector de drum cu limita de 50 de km/h.

Astfel, conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1882 de lei, conform prevederilor O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, iar permisul de conducere a fost reținut în vederea suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 120 de zile, fiindu-i eliberată dovadă înlocuitoare, fără drept de circulație.