Amenzi mai mari și trasee noi pentru autocarele care tranzitează Bacăul. Primăria schimbă regulamentul transportului rutier din municipiu.

Primăria Bacău va supune aprobării Consiliului Local un proiect de modificare a Regulamentului privind regimul de acces, circulație, staționare și parcare pentru diferite categorii de vehicule în municipiu. Schimbările îi vizează în principal pe operatorii de transport județean și interjudețean, dar și regimul sancțiunilor aplicate pentru încălcarea prevederilor regulamentului.

Una dintre principalele modificări prevede interzicerea opririi, staționării și utilizării neautorizate a stațiilor de îmbarcare și debarcare din municipiu de către operatorii care efectuează transport județean și interjudețean, cu excepția operatorului desemnat să asigure transportul public metropolitan și local. Totodată, proiectul actualizează traseele pe care transportatorii vor avea obligația să le respecte către și dinspre cele două autogări autorizate din municipiu, Transport Bistrița și Massaro Trans.

Proiectul majorează și cuantumul unor sancțiuni contravenționale. Nerespectarea traseelor autorizate, utilizarea nelegală a stațiilor pentru călători, parcarea vehiculelor de transport marfă și persoane de peste trei tone în zonele interzise sau staționarea autovehiculelor destinate vânzării ori închirierii pe domeniul public vor putea fi sancționate cu amenzi cuprinse între 2.000 și 5.000 de lei.

În același timp, administrația propune eliminarea din regulament a unor contravenții care sunt deja reglementate de legislația națională sau de alte hotărâri ale Consiliului Local, pentru a evita suprapunerea prevederilor legale.

Potrivit documentelor care însoțesc proiectul, modificările sunt motivate atât de schimbările legislative aduse prin OUG nr. 7/2026, cât și de necesitatea eficientizării activității Poliției Locale în domeniul transportului și al staționării vehiculelor.

Față de forma publicată la începutul perioadei de transparență decizională, proiectul care va fi supus votului consilierilor locali conține și o serie de modificări ale traseelor stabilite pentru operatorii de transport. Acestea au fost operate în urma observațiilor primite în perioada consultării publice, fiind introduse în varianta finală a proiectului înainte de dezbaterea din Consiliul Local. Modificările regulamentului pot fi consultate în proiectul de pe pagina Primăriei Bacău – AICI.