Anunț autorizație de mediu

SC HUSAFIN SRL titular al activităţii “Statie de sortare -spalare agregate minerale” anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obtinere a autorizaţiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat in localitatea Gîrleni, comuna Gîrleni, jud. Bacău.

Informaţii privind documentaţia depusă pot fi obţinute la sediul APM Bacău, strada Oituz, nr. 23, în zilele de luni-joi între orele 8.00 – 16.30 si vineri intre 8.00 – 14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul ANMAP-DJM Bacău, pe toatǎ durata derulǎrii procedurii de autorizare.