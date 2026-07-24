Anunț de mediu

SC MAZARINE ENERGY ROMANIA SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „INSTALAREA UNEI CENTRALE DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA LA PARC 250 NINEASA SI RACORDAREA LA LINIA ELECTRICA” propus a fi realizat in comuna Oituz, EXTRAVILAN, judetul Bacau.

lnformatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul ANMAP-DJM Bacau, str. Oituz, nr. 23, si la sediul primariei Oituz, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00–16.30 si vineri intre orele 08.00 – 14.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul ANMAP–DJM Bacau.