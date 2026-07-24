Ziarul de Bacău

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Anunț de mediu

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SC MAZARINE ENERGY ROMANIA SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „INSTALAREA UNEI CENTRALE DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA LA PARC 250 NINEASA SI RACORDAREA LA LINIA ELECTRICA” propus a fi realizat in comuna Oituz, EXTRAVILAN, judetul Bacau.

lnformatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul ANMAP-DJM BacaustrOituznr. 23, si la sediul primariei Oituzin zilele de luni-joi, intre orele 8.0016.30 si vinerintre orele 08.00 – 14.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul ANMAPDJM Bacau.

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