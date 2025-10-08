Anunț important de la CRAB: Se întrerupe furnizarea apei în sudul Bacăului. Vor fi efecte și în restul orașului!

În noaptea de joi spre vineri, se va întrerupe furnizarea alimentării cu apă în sudul municipiului Bacău, dar va fi afectat și restul orașului.

Foto arhivă

„Urmare a solicitării SC WILLY IMPEX SRL, privind executarea lucrarilor de inlocuire a unei vane de concesie, vă informăm că, în perioada 09.10.2025, ora 23:00 – 10.10.2025, ora 06:00, se va întrerupe furnizarea apei potabile pentru consumatorii din zona Sud a municipiului Bacău (de la Tic Tac până la Metro, inclusiv zona Cornișa Bistriței)”, se arată într-un comunicat CRAB.

Pe durata lucrărilor, în restul municipiului Bacău, furnizarea apei potabile se va face la debit și presiune scazute, iar în zonele mai înalte ale orașului și la etajele superioare ale blocurilor este posibil ca apa potabilă să nu ajungă la robinete.

Nu sunt afectati de această oprire consumatorii din cartierele Șerbănești și Izvoare.

„Pentru a evita efectele negative cauzate de lipsa apei, S.C. C.R.A.B. S.A. recomanda utilizatorilor afectati sa-si creeze rezerve de apa potabila pentru intervalul de timp alocat lucrarilor. La reluarea furnizarii apei pot aparea fenomene de turbiditate (apa murdara)”, se mai afirmă în comunicatul CRAB.