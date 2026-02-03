Anunț public

FRATEANU CONSTANTIN anunta publicul interesat asupra initierii procesului de elaborare a Planului Urbanistic Zonal PUZ – “SCHIMBARE DESTINATIE CLADIRI DIN “SEDIU FIRMA C1+ANEXE C2,C3,C4,C5” IN CLADIRI REZIDENTIALE “LOCUINTA C1+ANEXE GOSPODARESTI C2,C3,C4,C5” – INTOCMIRE PUZ”, din municipiul Onesti, str. Spicului, nr. 111. Informatii privind potentialul impact asupra mediului al planului pot fi consultate la ANMAP DJM Bacau, str. Oituz, nr. 23 si la domiciliul din mun. Onesti, str. Buciumului, bl. 6, sc. A, ap. 7, jud. Bacau, în zilele de Luni-Vineri, între orele 8,00-14,00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul ANMAP DJM Bacau până la 18.02.2026 (15 zile calendaristice de la data publicarii ultimului anunt).