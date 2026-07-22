Anunț public

Subscrisa ENERGY STORAGE INVESTMENT SRL, în calitate de BENEFICIAR, aduce la cunoștința publicului faptul că au fost emise următoarele autorizații de construire:

AC nr. 87/16.07.2026 emisă de Consiliul Judetean Bacau pentru proiectul:

„ LUCRĂRI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE DRUMURI LOCALE (ACOPERIRE CU BALAST PIETRIȘ) PE TRAMA STRADALĂ EXISTENTĂ ÎN VEDEREA ACCESULUI PENTRU CONSTRUCȚIE ȘI OPERARE LA INSTALAȚIA DE STOCARE A ENERGIEI ELECTRICE BUCIUMI”, amplasat în extravilanul comunei Buciumi, județul Bacau pe terenurile identificate prin CF nr. 61830 si 61727.