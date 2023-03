Anunț public privind acordul de mediu (C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. IAȘI – S.D.N. BACĂU)

C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. IASI – S.D.N. BACĂU, titular al proiectului „Lucrări de reparații curente pod pe DN 11 km 109+142, peste râul Oituz la Oituz, județul Bacău” propus a se realiza in județul Bacău, com Oituz, extravilan, DN 11 km 109+142, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, ca nu necesita evaluarea impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenția pentru Protecția Mediului Bacău din Str. Oituz, nr. 23, in zilele de luni pana joi, intre orele 8-16 si vineri intre orele 8-14, precum si la următoarea adresa de internet: www.apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenția pentru Protecția Mediului Bacău.