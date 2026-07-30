Aproape 500 de milioane de ambalaje SGR, returnate în iunie. Mircea Fechet: „Ambalajul gol ARE valoare, iar abandonarea lui începe să devină sinonimă cu lipsa de responsabilitate”

Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) continuă să înregistreze rezultate record, după ce, în luna iunie, românii au returnat aproape o jumătate de miliard de ambalaje din plastic, sticlă și aluminiu. Potrivit deputatului Mircea Fechet (PNL Bacău), peste 497,9 milioane de ambalaje au ajuns în fabricile de reciclare, contribuind la atingerea unui nou prag pentru economia circulară din România.

Fechet susține că țara este pe cale să atingă, în acest an, primul milion de tone de ambalaje transformate în materie primă, la aproape doi ani și opt luni de la lansarea Sistemului de Garanție-Returnare.

„Dovada că SGR are rezultate fantastice la 2 ani și aproape 8 luni de la lansare sunt cifrele lunare, pe care le urmăresc cu atenție inclusiv la nivel de județ, dar mai ales realitatea de zi cu zi a unei Românii mai frumoase, pentru care avem de tras toți, pentru că unde-s mulți, puterea crește”, a transmis deputatul Mircea Fechet.

Județele cu cele mai multe ambalaje returnate

Conform datelor prezentate, clasamentul județelor în funcție de numărul ambalajelor returnate în luna iunie este condus de Ilfov, cu aproape 24,8 milioane de ambalaje colectate. Urmează Constanța, Timiș și Cluj, în timp ce Prahova completează primele cinci poziții.

Top 10 este format din:

Ilfov – 24.773.987 ambalaje;

Constanța – 22.392.447;

Timiș – 21.303.669;

Cluj – 20.449.285;

Prahova – 18.547.071;

Iași – 16.989.563;

Brașov – 15.486.040;

Argeș – 15.409.025;

Bihor – 15.176.366;

Dolj – 15.102.960.

Mircea Fechet remarcă și creșteri procentuale importante, cuprinse între 19% și 33%, în județe precum Constanța, Brașov, Prahova și Argeș, pe care le pune pe seama sezonului estival și a numărului mare de turiști care aleg aceste destinații.

În București, în luna iunie au fost returnate 67.869.387 de ambalaje, cu aproape 25% mai multe decât în aprilie 2026.

„Cei 50 de bani explică drumul până la automat, nu și schimbarea de mentalitate”

Mircea Fechet respinge ideea potrivit căreia succesul SGR s-ar datora exclusiv garanției de 50 de bani oferite pentru fiecare ambalaj returnat. În opinia sa, stimulentul financiar a fost doar punctul de plecare, în timp ce adevăratul câștig este schimbarea comportamentului românilor.

„Dincolo de cifre, le răspund celor care pun succesul SGR exclusiv pe seama recuperării garanției că, da, cei 50 bani pot explica drumul până la automat, dar nu explică formarea unui obicei național BUN. Garanția a fost stimulentul potrivit, însă consecvența cu care românii returnează lunar sute de milioane de ambalaje arată că sistemul a schimbat modul în care țara noastră se raportează la ambalaje: ambalajul gol ARE valoare, iar abandonarea lui începe să devină sinonimă cu lipsa de responsabilitate. Ceva ce n-au reușit să facă zeci de campanii de conștientizare în ultimii 35 ani. Deci, unde e problema?”, a mai spus deputatul.

Deputatul consideră că Sistemul de Garanție-Returnare produce efecte pozitive nu doar asupra mediului, ci și asupra economiei. Potrivit acestuia, reciclarea contribuie la dezvoltarea unei industrii care generează mii de locuri de muncă și susține creșterea economică.

„Să nu uităm că vorbim despre un obicei BUN care ridică PIB-ul, sprijină creșterea unei industrii orizontale unde sunt mii de locuri de muncă nou-nouțe, pentru români, iar România e aplaudată pentru că de la AȘA NU! a ajuns un model de AȘA DA!”, a mai precizat Fechet.