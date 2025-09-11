Asociația Dragoliv, sprijin de 50.000 de euro pentru cățeii abandonați din Sascut

În noiembrie 2024, în comuna Sascut, județul Bacău, lua naștere Asociația Dragoliv „Salvăm animale, salvăm suflete”, un proiect construit din iubire și compasiune pentru animale. Totul a început cu salvarea unui cățel aflat în nevoie, dar acel gest simplu a declanșat o misiune cu impact major. În doar câteva luni, asociația a reușit să salveze peste 500 de căței, oferindu-le o nouă șansă la viață.

Astăzi, adăpostul din Sascut găzduiește peste 180 de căței, fiecare cu povestea sa, dar cu aceeași nevoie de protecție și dragoste.

O investiție semnificativă pentru binele cățeilor

De la înființare până acum, Asociația Dragoliv a investit peste 50.000 de euro în modernizarea și funcționarea adăpostului. Investițiile au vizat îmbunătățirea spațiilor de cazare pentru căței, dotarea cabinetului medical pentru tratamente și intervenții urgente, asigurarea hranei și plata personalului care are grijă de ei zilnic.

„Pentru noi, fiecare cățel salvat este o victorie. Am investit peste 50.000 de euro pentru ca adăpostul din Sascut să fie un loc sigur și primitor. Vrem ca fiecare cățel care ajunge aici să primească îngrijire, hrană, tratamente și, mai ales, dragoste până când își găsește o familie”, a declarat Anca Bostan, fondatoarea Asociației Dragoliv.

Îngrijire completă pentru cățeii salvați

Cățeii din adăpost beneficiază de servicii medicale esențiale: vaccinare, sterilizare, microcipare, deparazitare internă și externă, dar și tratamente specializate pentru cazurile medicale grave. În plus, fiecare primește hrană adecvată, adăpost curat și afecțiune din partea voluntarilor și a personalului.

Mulți dintre cățeii salvați au fost deja adoptați, uneori chiar în afara României, prin intermediul programelor de adopții internaționale.

Un adăpost cu suflet în județul Bacău

Situat în comuna Sascut, adăpostul Asociației Dragoliv a devenit un reper important în protecția cățeilor abandonați din Bacău și din împrejurimi. Dincolo de activitatea de salvare, echipa își propune să educe publicul și să transmită mesajul că animalele merită respect, grijă și iubire.

„La Dragoliv credem că fiecare viață contează. Ne luptăm zi de zi ca acești căței să fie văzuți și respectați. Iar atunci când îi vedem adoptați, în brațele unor familii iubitoare, simțim că toată munca noastră are un sens”, a adăugat Anca Bostan.

Cum pot fi sprijiniți cățeii din adăpostul Dragoliv

Oricine dorește să se implice poate contribui în mai multe moduri:

donații pentru hrana și tratamentele cățeilor,

pentru hrana și tratamentele cățeilor, adopții naționale sau internaționale,

naționale sau internaționale, voluntariat la adăpostul din Sascut,

la adăpostul din Sascut, distribuirea cazurilor de căței care își caută o familie.

Fiecare gest, fie el mic sau mare, aduce mai aproape ziua în care un cățel abandonat își găsește căminul mult visat.

Concluzie

Cu peste 50.000 de euro investiți într-un singur an și peste 500 de căței salvați, Asociația Dragoliv din Sascut demonstrează că dragostea pentru animale poate schimba destine. Dincolo de cifre, aici este vorba despre suflete și despre oameni dedicați care refuză să rămână indiferenți.

Asociația Dragoliv „Salvăm animale, salvăm suflete” este mai mult decât un adăpost: este un simbol al compasiunii și un exemplu pentru întreaga regiune. (sursa: comunicat de presă)