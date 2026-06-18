Atenție, șoferi! O porțiune din centrul Bacăului va fi închisă traficului în weekenduri, pe durata verii

Primăria Bacău anunță că, în perioada 20 iunie – 6 septembrie 2026, o porțiune din centrul municipiului va fi închisă circulației rutiere în fiecare weekend, pentru amenajarea unui spațiu dedicat activităților recreative și mișcării în aer liber.

Potrivit municipalității, restricțiile vor fi aplicate pe Calea Mărășești, pe segmentul cuprins între intersecția cu Bulevardul I.S. Sturza și zona Casei de Asigurări de Sănătate Bacău.

Programul restricțiilor prevede închiderea circulației în fiecare sâmbătă, începând cu ora 16:00, urmând ca traficul să fie reluat duminica, după ora 23:00.

Reprezentanții Primăriei susțin că măsura are ca obiectiv transformarea temporară a zonei într-un spațiu destinat plimbărilor, activităților sportive și petrecerii timpului liber în condiții de siguranță.

„Măsura este adoptată în conformitate cu legislația în vigoare și are ca scop încurajarea activităților sportive, a plimbărilor și a petrecerii timpului liber într-un mediu sigur și prietenos pentru toți cetățenii”, se arată în comunicatul transmis de Primăria Bacău.

Șoferii sunt sfătuiți să își planifice din timp traseele și să utilizeze rute alternative în intervalele în care restricțiile sunt în vigoare.

Proiectul se va desfășura pe toată durata sezonului estival, până la începutul lunii septembrie.