„Ați paralizat orașul!” Val de reacții după modernizarea semafoarelor din Bacău: de la ironii la înjurături

Nemulțumirea legată de noile semafoare „inteligente” din Bacău explodează în comentariile de pe pagina Primăriei, după ce municipalitatea a publicat imagini și mesaje de promovare a sistemului de semaforizare implementat în oraș. În loc de aprecieri, postarea a fost inundată de reacții critice, ironii și acuzații privind blocajele din trafic, sincronizarea defectuoasă și prioritățile administrației conduse de Lucian Daniel Stanciu Viziteu.
Mulți băcăuani susțin că noul sistem a agravat traficul și a transformat deplasarea prin oraș într-un calvar. „Ați paralizat orașul! Bătaie de joc!”, a scris Daniel Enea, în timp ce Sorin Răzvan reclamă că „ați pus semafoare în toate intersecțiile și ați blocat tot traficul”.
O parte dintre comentarii ironizează conceptul de „semafoare inteligente”, devenit deja subiect de glume online. „Urmează semafoarele de apartament”, scrie sarcastic Daniel Melinte, care continuă într-o notă acidă că „fiecare apartament va avea propriul semafor smart montat deasupra ușii”. Și Traian Dănceanu întreabă ironic „când se va pune în funcțiune semaforul aferent scării noastre de bloc?”.
Criticile vizează și modul efectiv în care funcționează instalațiile. Mai mulți șoferi reclamă că timpii de așteptare sunt prea mari și că dispariția intermitentului la dreapta a sufocat și mai mult traficul. „Stai primul la semafor și aștepți două minute să faci dreapta”, spune Carol Robert Pătrașcu. Un alt comentator afirmă că, în unele intersecții, trebuie „să ieși cu botul mașinii pe trecerea de pietoni ca să fii detectat de senzori”.
Nici pietonii nu sunt mulțumiți. Cezar Bacău spune că a așteptat „mai bine de 15 minute” după apăsarea butonului pentru verde, iar Monica Zaharia cere mărirea timpului de traversare. Ionel Mireanu reclamă lipsa afișajului cu secundele rămase până la schimbarea culorii semaforului.
Pe lângă problemele de trafic, oamenii contestă și oportunitatea investiției. Mulți susțin că orașul are probleme mai urgente – gropi, străzi degradate sau poduri aflate într-o stare precară. „Orașul este plin de gropi”, scrie Doru Doru, în timp ce Florin Ion spune că „o pasarelă nouă și repararea trotuarelor” ar fi fost mai utile decât schimbarea semafoarelor.
Au apărut și acuzații privind calitatea lucrărilor și a noilor echipamente. Mai mulți comentatori reclamă că noile semafoare sunt greu vizibile ziua sau că stâlpii vechi, considerați mai rezistenți, au fost înlocuiți inutil. „S-au tăiat stâlpii buni, rezistenți, pentru unii subțiri care vor rugini după garanție”, susține Sandel Gheorghiță.
În comentarii apar inclusiv acuzații directe de „spălare de bani” și comparații cu perioada în care fostul primar al Bucureștiului, Adriean Videanu, era criticat pentru schimbarea bordurilor. „Ăla schimba borduri, ăsta schimbă semafoare”, scrie Angelo Dragoș.
Reacțiile negative vin într-un moment în care administrația locală promovează intens modernizarea infrastructurii de trafic din municipiu, însă percepția publică pare, cel puțin deocamdată, una profund critică. Numeroși băcăuani spun că așteaptă sincronizarea promisă a sistemului și finalizarea lucrărilor înainte de a putea vedea eventualele beneficii ale investiției.
Comentarii
SEPTEP a zis
Trăiască PRIMARUL. Bravo . Să îți d-ea DIMNEZEU SĂNĂTATE. DON PRIMAR. Te rog din SUFLET, să mai pui semafoare. Peste tot. Are băcăuanul banii de carburant. E nevelnic, puturos,obraznic și parșiv. Băcăuani, așa vă trebuie. Mai rău.
Ana a zis
Asemenea agramati n-am mai vazut, oare stie sa citeasca?
SEPTEP a zis
Intotdeauna,sa citesti printre randuri. Sa multumesti primarului. Nu uita.Da?
bubu a zis
SUSTIN pe colegu’ Septep. TRAISCA dl fara vinovatie!
VIZITEU, PARTIDUL, ROMANIA !
Celentano a zis
Bai nerusinatilor!! Cum puteti sa spuneti ca orasul este plin de gropi??? Pai nu a iesit domnul primar pe feisbuc si ne-a spus cu zambetul pe buze ca nu este nici macar o groapa in oras si ca unde gasim una din greseala, sa o ”ANUNTAM PUNCTUAL” pe site la primarie???? Si veniti voi sa comentati despre gropi inchipuite intr-un oras in plin proces de modernizare….eeeeeee!!!! Lasand gluma la o parte, daca cre(s)tinul asta isi va duce mandatul pana la capat, in loc de frumosul nostru oras Bacau, vom avea o mare groapa de gunoi….Oare din toti politicienii din opozitie, care au timp sa taie frunza la caini, NU SE GASESTE NIMENI SA INITIEZE PROCEDURILE DE DEMITERE???? Este dl Manolache foarte rasculat , tot pe feisbuc evident, dar concret ….nimic!!! Ne meritam soarta!!!!! Hai cu al treilea mandat , Luci, hai ca se poate, la cat de proasta e lumea ….!!!
Partymix a zis
Care opoziție ? Usr e susținut de Aur in CL. Aur e pe bune cu PSD iară PSD mimează opoziția cu PNL.
SEPTEP a zis
Corect
Bacau a zis
Îmi place de viceprimarul Bulai care se duce la muncă pe la 9.30 tocmai pentru a evita traficul infernal. De asemenea imi mai place că ia si domnia sa gropile de la semafoarele inteligente. Păcat de masina dvs marca Audi că o tot omorâți prin gropile pe care le-ati facut pentru așa zisele semafoare inteligente, nu-i asa dle viceprimar?
Dani a zis
Eu am vazut multi pietoni care asteapta la semafor fara sa atinga senzorul. De aia se plange ca asteapta 15 minute, cum draq sa astepti 15 minute…e clar ca esti cazut in cap. In rest da, e adevarat ca s-a inrautatit traficul si acei senzori din asfalt sunt prea aproate de trecere… te urci pe pietoni ca sa stai pe senzor, o nebunie.
Expertinorice a zis
Din prima clipă după realegerea ăstuia am zis că Bacăul va avea exact ceea ce a votat !
Mare greșeală !
Ce naiv am fost !
Ioc parcari plutitoare, ioc tren urban !
Orașul arată ca după război. Banii se scurg de colo-colo fără nici un rezultat public.
Însă de data asta nu putem decât să aplaudăm faza cu semafoarele. Tehnologie nouă, smart, echipamente de ultimă generație, senzori performanți, management…ce mai vreți măi oameni buni ??? Omul ăsta, vizionar, a dus târgul Bacăului în sec XXI, pe calea cuvenită Capitalei Moldovei !
Chiar nu putem aprecia totuși un lucru bine făcut ??
Se plânge cineva că nu mai vede secundele de la semafor. La ce îți trebuie, omule, să se consume curent electric în van ? Vrei să vezi cât de mult îmbătrânești ?
Hai să zicem merci pentru lucrul bun făcut !!!
Eu sper ca faimoșii senzori despre care se plânge unul-altul sa nu fie blocați de cuburile de apă, că acuși începe sezonul de secetă. Sper ca viitorul serviciu inventat de primar să fie serviciul sacagiilor, nu de alta, dar cuburile alea de la colț de stradă sunt vopsite cu o culoare prea ternă. Intri în depresie, zău !