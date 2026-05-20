„Ați paralizat orașul!” Val de reacții după modernizarea semafoarelor din Bacău: de la ironii la înjurături

Nemulțumirea legată de noile semafoare „inteligente” din Bacău explodează în comentariile de pe pagina Primăriei, după ce municipalitatea a publicat imagini și mesaje de promovare a sistemului de semaforizare implementat în oraș. În loc de aprecieri, postarea a fost inundată de reacții critice, ironii și acuzații privind blocajele din trafic, sincronizarea defectuoasă și prioritățile administrației conduse de Lucian Daniel Stanciu Viziteu.

Mulți băcăuani susțin că noul sistem a agravat traficul și a transformat deplasarea prin oraș într-un calvar. „Ați paralizat orașul! Bătaie de joc!”, a scris Daniel Enea, în timp ce Sorin Răzvan reclamă că „ați pus semafoare în toate intersecțiile și ați blocat tot traficul”.

O parte dintre comentarii ironizează conceptul de „semafoare inteligente”, devenit deja subiect de glume online. „Urmează semafoarele de apartament”, scrie sarcastic Daniel Melinte, care continuă într-o notă acidă că „fiecare apartament va avea propriul semafor smart montat deasupra ușii”. Și Traian Dănceanu întreabă ironic „când se va pune în funcțiune semaforul aferent scării noastre de bloc?”.

Criticile vizează și modul efectiv în care funcționează instalațiile. Mai mulți șoferi reclamă că timpii de așteptare sunt prea mari și că dispariția intermitentului la dreapta a sufocat și mai mult traficul. „Stai primul la semafor și aștepți două minute să faci dreapta”, spune Carol Robert Pătrașcu. Un alt comentator afirmă că, în unele intersecții, trebuie „să ieși cu botul mașinii pe trecerea de pietoni ca să fii detectat de senzori”.

Nici pietonii nu sunt mulțumiți. Cezar Bacău spune că a așteptat „mai bine de 15 minute” după apăsarea butonului pentru verde, iar Monica Zaharia cere mărirea timpului de traversare. Ionel Mireanu reclamă lipsa afișajului cu secundele rămase până la schimbarea culorii semaforului.

Pe lângă problemele de trafic, oamenii contestă și oportunitatea investiției. Mulți susțin că orașul are probleme mai urgente – gropi, străzi degradate sau poduri aflate într-o stare precară. „Orașul este plin de gropi”, scrie Doru Doru, în timp ce Florin Ion spune că „o pasarelă nouă și repararea trotuarelor” ar fi fost mai utile decât schimbarea semafoarelor.

Au apărut și acuzații privind calitatea lucrărilor și a noilor echipamente. Mai mulți comentatori reclamă că noile semafoare sunt greu vizibile ziua sau că stâlpii vechi, considerați mai rezistenți, au fost înlocuiți inutil. „S-au tăiat stâlpii buni, rezistenți, pentru unii subțiri care vor rugini după garanție”, susține Sandel Gheorghiță.

În comentarii apar inclusiv acuzații directe de „spălare de bani” și comparații cu perioada în care fostul primar al Bucureștiului, Adriean Videanu, era criticat pentru schimbarea bordurilor. „Ăla schimba borduri, ăsta schimbă semafoare”, scrie Angelo Dragoș.

Reacțiile negative vin într-un moment în care administrația locală promovează intens modernizarea infrastructurii de trafic din municipiu, însă percepția publică pare, cel puțin deocamdată, una profund critică. Numeroși băcăuani spun că așteaptă sincronizarea promisă a sistemului și finalizarea lucrărilor înainte de a putea vedea eventualele beneficii ale investiției.