Autobuzul cu trei elevi! Traseu școlar din Bacău, „tras pe dreapta”, din lipsă de pasageri

Primăria Bacău se pregătește să renunțe la un traseu de transport dedicat elevilor, după ce monitorizarea efectuată de operatorul de transport public a arătat că interesul este aproape inexistent. Pe ruta dintre strada Alexandru Ioan Cuza și Colegiul „N.V. Karpen”, microbuzul pus la dispoziție a fost folosit zilnic de cel mult trei copii.

sursă foto – tram club

Informația apare într-o adresă oficială transmisă de SC Transport Public SA Bacău către Primăria municipiului, document care a stat la baza inițierii unui proiect de hotărâre ce prevede abrogarea traseului respectiv. Potrivit operatorului, numărul extrem de redus de elevi face ca această cursă să fie ineficientă din punct de vedere economic, cheltuielile de operare fiind disproporționate față de beneficiul real.

Traseul a fost introdus în toamna anului trecut, printr-o hotărâre a Consiliului Local, ca rută specială destinată exclusiv elevilor care aveau ca destinație Colegiul „N.V. Karpen”. La câteva luni de la implementare, datele de utilizare au arătat însă că măsura nu și-a atins scopul, microbuzul circulând aproape gol.

În documentele transmise Primăriei se arată explicit că, de la înființarea traseului, numărul maxim de elevi transportați zilnic a fost de trei, situație care a determinat solicitarea oficială de încetare a cursei. Pe acest fond, administrația locală propune revizuirea cadrului normativ privind transportul elevilor și eliminarea traseelor care nu justifică alocarea de resurse publice.

Proiectul de hotărâre urmează să fie dezbătut în Consiliul Local, alături de o reorganizare mai amplă a curselor dedicate elevilor din municipiu, autoritățile invocând necesitatea unei aplicări unitare și eficiente a serviciului public de transport.