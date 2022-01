Autostrada A13 Bacău – Braşov a stat la sertar – proiectantul cere prelungirea contractului. Reacție în Bacău: „Un an de zile, costul întârzierii sub guvernarea PNL/USR & Drulă la Transporturi!”

Proiectantul autostrăzii A13 Bacău – Braşov, Search Corporation, a solicitat prelungirea contractului de proiectare cu un an (350 de zile!), invocând dificultatea realizării studiilor geotehnice, precum şi lipsa firmelor specializate în efectuarea de foraje. Eurodeputatul Dragoș Benea, președintele PSD Bacău, și Valentin Ivancea, președintele Consiliului Județean Bacău, au criticat în termeni duri situația în care s-a ajuns.

„Prelungirea termenului de proiectare este, de fapt, costul usturător al «ilustrului» mandat USR la cârma Transporturilor, în guvernarea PNL/USR, unde ex-ministrul Drulă a făcut tot ce a putut pentru a frâna A13 şi a ține pe loc mersul proiectării”, a notat, pe Facebook, eurodeputatul Dragoș Benea:

De ce ne era frică, nu am scăpat: un an de zile, costul întârzierii pe A13 sub guvernarea PNL/USR & Drulă la Transporturi

În şedința de progres de astăzi, de la sediul CNAIR, proiectantul autostrăzii A13 Bacău – Braşov, Search Corporation, a solicitat prelungirea contractului de proiectare cu un an (350 de zile!), invocând dificultatea realizării studiilor geotehnice, precum şi lipsa firmelor specializate în efectuarea de foraje.

CNAIR a redus la o treime solicitarea proiectantului, diminuând-o la 4 luni (123 de zile), dar chiar şi aşa vorbim despre timp prețios pierdut pe acest obiectiv de infrastructură fundamental pentru dezvoltarea județului Bacău şi a întregii Moldove!

Prelungirea termenului de proiectare este, de fapt, costul usturător al „ilustrului” mandat USR la cârma Transporturilor, în guvernarea PNL/USR, unde ex-ministrul Drulă a făcut tot ce a putut pentru a frâna A13 şi a ține pe loc mersul proiectării.

Indiferent de pretextele & justificările invocate de proiectant, realitatea nu poate fi dosită sub preş! Iar realitatea este că PNL şi USR, la guvernare, au adăugat un an în plus la o proiectare care trebuie finalizată, în teorie, în ianuarie 2023!

Am vorbit răspicat, nu mai târziu de săptămâna trecută (6 ianuarie), despre starea de latență/băltire de pe acest proiect şi că, de când am plecat noi de la guvernare, cei de la PNL şi USR nu au manifestat preocupare reală pentru A13. Şedința CNAIR de azi confirmă că am avut dreptate în îngrijorările pe care le-am exprimat, dar şi în nevoia de a susține un secretar de stat la Transporturi, în persoana băcăuanului Gabriel Bunduc, care ocupă această funcție.

Rămân la opinia că – până să vorbim despre „scorarea” proiectelor de autostrăzi din regiune, sau identificarea surselor de finanțare – trebuie realizate documentații si proiectări serioase, pe baza cărora statul, prin ministerul de resort, să poată scoate în licitație respectivele obiective.

Până atunci, mulțumită fostei guvernări PNL/USR, o întreagă regiune culege „roadele” lâncezelii pe proiectele de infrastructură din Moldova, frâna temeinică trasă de Drulă & co. demonstrând, pentru cine mai avea dubii, că dreapta la guvernare înseamnă, (nu doar) pentru Moldova, STAGNARE şi SUBDEZVOLTARE!

P.S. – Reamintesc că obiectivul nostru este finalizarea proiectului tehnic ptr. A13, obținerea avizelor, şi avansarea unei documentații pe baza căreia MT, prin CNAIR, să scoată la licitație execuția lucrărilor. Până la analizele „savante” despre ce proiecte sunt „comprehensive” şi care sunt „core” ne trebuie, ca aerul, documentații fezabile şi realiste!

– eurodeputatul Dragoș Benea