Autostrada A8: Danlin XXL, care a câștigat două loturi, stârnește îngrijorare la CNIR după declanșarea anchetei DNA Bacău privind contractul cu Consiliul Județean

Ancheta deschisă de DNA privind contractul semnat între Consiliul Județean Bacău și firma Danlin XXL ridică semne de întrebare inclusiv la nivelul Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR), instituție care a atribuit constructorului mai multe proiecte majore, printre care două loturi din Autostrada Unirii A8 și drumul expres Bacău – Piatra Neamț.

Cătălin Urtoi, membru în Consiliul de Administrație al CNIR, a anunțat miercuri că va solicita oficial informații despre situația companiei. „Din păcate am aflat din presă că în acest moment este în curs o anchetă DNA, declanșată pe 2 februarie 2026, o anchetă de urmărire penală in rem referitoare la contractul dintre CJ Bacău și Danlin XXL cu privire la modernizarea unui drum de 34 km în județul Bacău (DJ Valea Seacă – Gura Văii), contractul având o valoare de 235 milioane lei”, a scris Urtoi pe pagina sa de Facebook.

Acesta și-a exprimat speranța ca ancheta să nu afecteze proiectele majore aflate în derulare. Danlin XXL a semnat deja contractul pentru lotul Joseni – Ditrău al A8 și urmează să semneze contractul pentru lotul Moțca – Târgu Frumos. În plus, compania a fost declarată câștigătoare pentru drumul expres Bacău – Piatra Neamț, toate aceste contracte fiind în gestiunea CNIR.

„Ca membru în Consiliul de Administrație CNIR voi urmări cu celeritate evoluția acestui dosar și modul în care se vor derula în continuare contractele companiei”, a mai transmis Urtoi.

El a precizat că lotul Moțca – Târgu Frumos a fost inclus recent în programul european SAFE, un program dual, cu utilizare civilă și militară, care trebuie finalizat până la 31 decembrie 2030.

Autostrada A8 (Autostrada Unirii) va avea o lungime de aproximativ 304 kilometri și va lega Târgu Mureș de Ungheni, prin Târgu Neamț și Iași, fiind considerată unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din regiunea Moldovei.