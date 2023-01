Avalanșă de cereri de majorări salariale la Consiliul Județean Bacău. Unii angajați vor creșteri de până la 34% din salariul de bază

Consiliul Județean Bacău se confruntă cu o adevărată avalanșă de solicitări de majorări salariale din partea angajaților proprii, dar și de la instituțiile aflate în subordine, precum Spitalul Județean de Urgență, cele două complexe muzeale, Filarmonica sau Ansamblul Busuiocul. În unele cazuri, cererile angajaților vizează creșteri salariale de până la 34% din salariul de bază.

Doleanțele angajaților au fost înaintate prin adrese scrise către conducerea Consiliului Județean Bacău, înainte de sfârșitul anului 2022. Solicitările pun instituția într-o situație dificilă, impactul financiar ajungând la sute de mii de lei. Atmosfera este inflamată și de o parte dintre angajați, care pun la cale diverse forme de protest, ca să obțină majorările.

Cele mai mari creșteri salariale le-au solicitat reprezentanții Sindicatului Liber din cadrul aparatului propriu al Consiliului Județean Bacău, acolo unde lucrează peste 200 de angajați. Aceștia vor majorări salariale care să acopere inflația din ultimii 4 ani. Pentru funcționarii publici din posturile de conducere și execuție se solicită majorări între 10 și 18% din salariul de bază, pentru personalul contractual cu funcții de conducere se pretind creșteri de 23,5%, iar pentru cel de execuție chiar de 34% din salariul de bază.

De asemenea, angajații muzeelor „Iulian Antonescu” și „Iulian Borcea” au solicitat creșteri de leafă, care însumate ar avea un impact bugetar de aproape 50.000 de lei pe lună. Personalul Ansamblului Busuiocul a solicitat și el majorări de salarii de până la 20%. Pentru acestea, CJ Bacău ar trebui să scoată din casierie, lunar, aproape 40.000 de lei în plus. La fel, personalul Filarmonicii Mihail Jora a solicitat în două rânduri creșteri de salarii, care ar avea un impact financiar de aproape 55.000 de lei pe lună. Nu lipsesc solicitări și de la Spitalul Județean de Urgență, acolo unde în lunile ianuarie și august 2022 au fost deja operate creșteri de salarii, însă doar pentru personalul medical auxiliar, TESA și cel de deservire.

Președintele CJ Bacău: „Nu pot accepta presiuni!”

Conducerea Consiliului Județean consideră că unele solicitări sunt justificate, iar altele nu. Președintele Valentin Ivancea afirmă că solicitările justificate se referă la cei care au salariul net, în plată, mai mic, evidentă fiind discrepanța dintre funcționarii publici și personalul contractual, atât la CJ cât și la instituțiile subordonate.

„De exemplu un pompier de la SJU are un salariu net de 1.800 lei. De aceea, consider necesară o reașezare a salariilor cu respectarea principiilor sistemului de salarizare. Să nu uităm că au fost echilibrate salariile de la DGASPC, unde am întâmpinat o reală criză. Ca ordonator principal de credite am obligația de a realiza un echilibru sustenabil între cheltuielile secțiunii de funcționare și cheltuielile secțiunii de dezvoltare ale bugetului UAT Jud. Bacău”, declară Valentin Ivancea.

Șeful CJ Bacău mai spune că trebuie avut în vedere principiul ierarhizării, pentru a evita situații în care unii subordonați au ajuns să câștige mai mult decât șefii de birou. Acesta a declarat pentru Ziarul de Bacău faptul că va opera creșteri salariale acolo unde e cazul, însă nu poate da curs tuturor solicitărilor și nu va ceda presiunilor.

Potrivit lui Ivancea, în mod cert, ca efect al legii, vor fi majorări salariale la instituțiile subordonate unde sunt salariați ale căror venituri brute se situează sub nivelul salariului de bază minim brut pe economie, aprobat prin H.G. 1447/2022 la o valoare de 3000 lei pentru anul 2023. Totodată prin aprobarea O.U.G. 168/2022, începând cu 1 ianuarie 2023, personalul de specialitate care își desfășoară activitatea în cadrul instituțiilor subordonate, va beneficia de o majorare cu 10% față de nivelul actual, plafonat însă de valoarea nominală pentru anul 2022, stabilită potrivit anexelor din legea salarizării în instituțiile publice.

„În ceea ce privește funcționarii publici, ținând cont de principiul prudenței bugetare, nu pot fi de acord să promovez un proiect de HCJ în forma solicitată mai ales că o majorare salarială ar avea un impact semnificativ asupra bugetul pentru anul 2023. Cred că înainte de a face solicitări ar trebui să ținem cont de indicatorii de performanță cuantificați, de structura întregului CJ, de îndeplinirea atribuțiunilor de serviciu cât și de respectarea regulamentul de ordine interioară aprobat”, spune președintele Consiliului Județean Bacău.

„În ultimii 2 ani mi-am format o imagine, zic eu, obiectivă asupra întregii activități din cadrul CJ. Înainte de a cere majorări salariale trebuie să avem în față o oglindă pentru analizarea propriei activități la veniturile nete obținute și o raportare la alte entități și chiar la mediul privat. Nu pot exista diferențe semnificative între mediul privat și administrație și, evident, pentru niciun angajat nu există obligativitate de a lucra în cadrul CJ. Nu pot accepta presiuni sau să fiu pus în fața unor situații de obligativitate- gen grevă japoneză- pentru a propune consilierilor județeni o asemenea solicitare, nebazată pe principiile menționate”, a conchis președintele Consiliului Județean Bacău”, mai declară Valentin Ivancea.